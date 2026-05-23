Decisión de Reducir Gastos en Ciudad de México para Finales del Año y Eliminar Comerciantes Ambulantes: Secretario de Gobierno

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Jesús Cravioto, ha anunciado la posibilidad de completar una reducción importante en los gastos y la eliminación de comerciantes ambulantes por las inmediaciones de importantes puntos turísticos de la Ciudad de México para finales del año. Además, ha reconocido que algunas zonas de la capital aún presentan retos para realizar el reordenamiento.

Para finales de año se prevé concluir con otra reducción importante, indica el secretario de Gobierno; reconoce que hay ' zonas complejas ' como la Alameda Ayer en inmediaciones de la Alameda Central y la Plaza de la Solidaridad se observó la presencia de comerciantes ambulantes .

Foto. Luis Camacho / EL UNIVERSAL. Para finales de año, se prevé concluir con otra reducción 'importante'. Si bien esta cifra se sumará a otros 6 mil que ya han sido retirados desde octubre pasado, cuando el gobierno deanunció el 'reordenamiento' del corazón de la capital, el secretario afirmó que esta medida no tiene que ver con el que se hizo para eso.

Para el Mundial se hizo, por ejemplo, que se liberara el puente que cruza hacia el estadio, ahí sí se liberó y se está terminando el mercado, eso sí fue para el Mundial o el reordenamiento de esa zona de, pero lo del Centro Histórico no tiene que ver', precisó al señalar otros puntos de la Ciudad en los que sí se llevó a cabo un, el secretario afirmó que se busca que esta sea una estrategia 'duradera' y enfatizó que no significa que el Gobierno esté en contra del comercio en vía pública, sino que se busca ordenarlo y que no haya desbordamiento





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zona Metropolitana Cdmx Comerciantes Ambulantes Secretario De Gobierno De Cdmx Reducción Importante Zonas Complejas Jesús Cravioto Parque Elevado Tlalpan 26 Calles Liberadas Alfoz De La Alameda Metro Comercio En Vía Pública Plazas Para Reubicar Merchants Espacios Baldíos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Especialistas advierten crisis en el sector de rentas de la Ciudad de MéxicoLa falta de construcción, la burocracia y los cambios regulatorios en materia de arrendamiento amenazan con profundizar la crisis de vivienda en alquiler

Read more »

Penalidad incrementada para fraudes electrónicos en Ciudad de MéxicoLa Comisión de Administración y Procuración de Justicia (CAPJ) y la promotora de esta iniciativa, Penny Morris, han propuesto una pena incrementada para aquellos que realicen fraudes electrónicos en Ciudad de México, donde se ha convertido en una de las amenazas más extendidas y dañinas, afectando a individuos, empresas y la estabilidad de la capital.

Read more »

Así luce el parque de la Ciudad de México donde Tin Tan filmó 'El Revoltoso'Este parque guarda una inesperada conexión con Tin Tan y el cine mexicano de los años 50 en plena Gustavo A. Madero.

Read more »

Gobierno del Estado de México entrega la “Presea de Honor Estado de México 2026” a docentesComunicólogo y periodista, egresado de la FES Aragón de la UNAM, con experiencia en temas sociales, políticos, de movilidad, cultura, así como del Gobierno Federal y local.

Read more »