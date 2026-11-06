Declarado Día de la Infantería de Marina: Origen histórico y papel actual en seguridad nacional

El decreto oficial establece el 14 de noviembre como conmemoración de la Infantería de Marina. Un análisis de su formación histórica para defender Veracruz y su evolución a fuerza clave de la SEMAR en operaciones anfibias y terrestres.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación que constituye formalmente el 14 de noviembre de cada año como el Día de la Infantería de Marina. Esta fecha conmemora el nacimiento del Cuerpo de Infantería de Marina en Veracruz, entidad fundamental que contribuyó a consumar la Independencia de México. La medida reconoce la trascendencia histórica de esta fuerza armada en la defensa de las costas y la consolidación del Estado mexicano.

Origen histórico y formación del cuerpo militar

El documento oficial describe el contexto político en que se organizó el país como un imperio sustentado en la Soberana Junta Provisional Gubernativa y la Regencia. Agustín de Iturbide fue nombrado Jefe Supremo de las Armas de Mar y Tierra, ostentando el grado de almirante generalísimo. Ante la posibilidad de un ataque por parte de las tropas españolas estacionadas en la fortaleza de Ulúa, Iturbide solicitó orientación a los comandantes Rincón y Santa Anna.

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La solicitud implicaba la creación de un batallón de mil plazas y un cuerpo de caballería de 800 efectivos para salvaguardar la costa veracruzana. El 14 de noviembre de 1821, el general Manuel Rincón, en su calidad de jefe político y militar de la plaza de Veracruz, respondió a Iturbide. Rincón argumentó la conveniencia de que estas fuerzas estuvieran integradas por elementos aclimatados y voluntarios.

Defensa de costas y bloqueo naval estratégico

La decisión de mantener estas tropas de manera permanente en Veracruz y en los pueblos aledaños tenía como objetivo principal la defensa de las costas inmediatas. También se buscaba prevenir el contrabando en la región, asegurando la estabilidad de la nueva nación. La Infantería de Marina desempeñó un papel crucial resguardando los buques de la Armada durante las operaciones navales en contra de la fortaleza de San Juan de Ulúa.

Esta fortaleza representaba una amenaza constante para la Independencia de México, manteniendo una presencia militar enemiga en el puerto más importante. El éxito del bloqueo llevado a cabo en octubre de 1825 marcó un punto de inflexión crucial en el conflicto. La Armada Nacional, con la participación fundamental de la Infantería de Marina, logró expulsar a los españoles de Ulúa.

Consolidación y reconocimiento institucional actual

La expulsión definitiva de las tropas españolas ocurrió el 23 de noviembre de 1825, consolidando así la Independencia de México. Desde entonces, la Infantería de Marina ha evolucionado hacia una fuerza altamente efectiva y versátil. Hoy en día, se consolida como un pilar fundamental en la estrategia de seguridad del Estado mexicano, adaptándose a los desafíos contemporáneos.

Su capacidad para ejecutar operaciones de alto impacto, junto con su cercanía a la población, ha apoyado a la Secretaría de Marina (SEMAR). Esta institución se ha posicionado como una de las entidades de seguridad con mayor confianza ciudadana en México. Además, la Infantería de Marina cuenta con reconocimiento nacional e internacional por su disciplina y respeto a los derechos humanos.

Operaciones anfibias y apoyo humanitario nacional

La Infantería de Marina ejerce el Poder Naval mediante operaciones anfibias y terrestres. Estas misiones están orientadas a la defensa exterior y en apoyo a la seguridad interior. Su labor garantiza el mantenimiento del Estado de derecho en las zonas costeras, puertos y áreas estratégicas del territorio nacional. Esta presencia constante disuade actividades ilícitas y protege la soberanía.

La fuerza también participa activamente en el Plan Marina, brindando atención inmediata a personas en situación de emergencia. Su rol incluye la limpieza y rehabilitación de zonas afectadas por desastres naturales. Asimismo, proporciona apoyo humanitario a la población vulnerable y participa en ejercicios bilaterales y multinacionales en aguas nacionales e internacionales.