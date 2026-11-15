Decoman flota de hidrocarburos y armas en Estado de México

Fuerzas federales aseguran 14 tractocamiones, armas y pipas en operativos contra el robo de hidrocarburos en cinco municipios del Estado de México.

Las autoridades federales y estatales llevaron a cabo una importante intervención contra una organización criminal dedicada al robo y la comercialización ilegal de hidrocarburos. Durante diez cateos realizados en varios puntos del Estado de México, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de la Guardia Nacional y de la Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguraron una considerable cantidad de activos.

Detalle del decomiso de vehículos y armamento

Entre los objetos capturados destacan trece tractocamiones, siete cajas secas, dos camiones tipo rabón, ocho semirremolques y cuatro dollys. También se intervinieron dos pipas y un tanque estacionario. En cuanto al armamento, las fuerzas de seguridad decomisaron aproximadamente cuatro armas cortas, ochenta cartuchos y ocho cargadores.

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A estos indicios materiales se sumaron un dron, equipos de cómputo, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, documentación diversa y dinero en efectivo. El análisis de estos elementos aportará información valiosa para las investigaciones en curso. Estas capturas se suman a una operación previa donde se detuvo a Cirio Sergio "N", alias "Don Checo", quien presuntamente encabezaba el grupo.

Detenciones en cinco municipios del Estado de México

Las intervenciones se ejecutaron en inmuebles ubicados en Atlacomulco, Jiquipilco, Jocotitlán, Calimaya y Naucalpan. Como resultado de estas diligencias, fueron detenidas cuatro personas. Entre los detenidos se encuentra un individuo que cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de delincuencia organizada.

Se presume que los colaboradores de Cirio Sergio "N" continuaron vinculados con actividades ilícitas relacionadas con el sector energético, a pesar de la captura de su líder principal. El objetivo de estos operativos coordinados era desarticular la estructura logística y operativa que permitía el desvío y venta clandestina de combustibles.

Situación jurídica y seguimiento de las investigaciones

Las cuatro personas detenidas y todos los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. La autoridad competente determinará su situación jurídica y dará seguimiento formal a las indagatorias. Este tipo de intervenciones busca cortar el flujo económico de la delincuencia organizada en la región.

El Ministerio Público Federal es el encargado de resolver el estatus legal de los capturados. El seguimiento a las investigaciones continuará para asegurar que no queden impunes los delitos cometidos. La acción coordinada demuestra la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad frente al crimen organizado.