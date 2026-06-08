Decomisan 59 artefactos explosivos caseros en autobuses con normalistas y maestros de la CNTE que se dirigían a protestar en la CDMX

Autoridades de la Ciudad de México decomisaron 59 artefactos explosivos de fabricación casera en autobuses que transportaban estudiantes de Ayotzinapa y maestros de la CNTE, quienes se dirigían a unirse a las protestas por el Mundial 2026. El operativo de seguridad se realizó en la autopista México-Cuernavaca con visto bueno de instancias federales y organismos de derechos humanos. Los maestros han intensificado sus bloqueos y planean manifestarse cerca del Estadio CDMX durante el partido inaugural.

Las autoridades de la Ciudad de México encontraron 59 artefactos explosivos caseros en autobuses que se dirigían a la capital por la autopista México-Cuernavaca. Los vehículos fueron detenidos en un operativo de revisión implementado desde la mañana de este lunes, como parte de un dispositivo de seguridad reforzado ante el inicio de la Copa del Mundo 2026.

En los camiones viajaban estudiantes de la normal de Ayotzinapa y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes se dirigían a sumarse a las protestas que se han intensificado en la capital en los últimos días. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los artefactos fueron asegurados y están bajo resguardo de personal especializado de los grupos de respuesta Zorros.

El operativo contó con la coordinación de instancias federales y el acompañamiento de organismos garantes de derechos humanos, y se ha mantenido un diálogo para que las manifestaciones se realicen de forma pacífica y sin afectar a terceros. LosElements de tránsito realizaron desvíos para permitir la circulación de vehículos particulares. La protesta de la CNTE ha generado caos vial con bloqueos en varias vialidades de la ciudad.

Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 Democrática de la CNTE, anunció que los maestros buscarán manifestarse en las inmediaciones del Estadio CDMX, donde México jugará contra Sudáfrica el 11 de junio. Los maestros también se manifestaron este lunes en las instalaciones de Televisión Azteca y Televisa, las principales televisoras del país





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