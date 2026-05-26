Defensa de derechos laborales: Sía que hacer si no has recibido tus utilidades en 2026

Los empleados que no hayan recibido sus utilidades en 2026 pueden defender sus derechos laborales e iniciar procedimientos de reclamación. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las Tribunales Laborales están dispuestos a ayudar a los trabajadores.

En México, los empleados que no hayan recibido sus utilidades en 2026 pueden defender sus derechos laborales e iniciar procedimientos de reclamación . El Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) y las Tribunales Laborales están dispuestos a ayudar a los trabajadores.

La falta de liquidez o las crisis financieras internas no eximen a las empresas de su obligación constitucional de pagar la nómina. Los empleados pueden solicitar una auditoría interna para verificar que la empresa haya presentado correctamente su declaración anual ante el SAT. Si el conflicto no se resuelve en las mesas de conciliación, los trabajadores tienen un plazo de un año para demandar formalmente el pago ante los Tribunales Laborales.

Los períodos de gracia para incentivar el emprendimiento y la innovación tecnológica pueden influir en la decisión de las empresas sobre el pago de la nómina. El reparto de utilidades es una prestación obligatoria que las empresas y patrones deben cumplir por ley a los trabajadores durante mayo y junio. Los empleados deben conocer las exclusiones técnicas que podrían afectar su reclamo, como el primer año de funcionamiento comercial y la elaboración de un producto considerado novedoso.

Los organismos públicos descentralizados con fines culturales o de beneficencia no están sujetos a este esquema





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