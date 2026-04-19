Defensa del imputado por feminicidio de Edith Valdéz alega posible participación de otro hombre y presenta video

La defensa de Juan Jesús “N”, principal acusado en el feminicidio de Edith Guadalupe Valdéz Saldívar, ha planteado una nueva línea de investigación al sugerir la posible implicación de un segundo hombre. Afirman contar con un video que, según su versión, demostraría movimientos inusuales dentro del edificio donde ocurrieron los hechos y que podría aportar elementos para determinar otros posibles involucrados. La investigación se centra en el inmueble de avenida Revolución, último lugar donde fue vista la joven, y el análisis de mensajes y grabaciones de seguridad ha sido crucial para la reconstrucción de los hechos.

El caso del feminicidio de Edith Guadalupe Valdéz Saldívar , una joven de 21 años cuya vida fue trágicamente truncada, sigue siendo objeto de una exhaustiva investigación en la Ciudad de México.

La defensa de Juan Jesús “N”, el principal imputado en este repudiable crimen, ha introducido un giro inesperado al sugerir la posible implicación de un segundo hombre. Según declaraciones de su equipo legal, poseen un video que, de ser validado, podría arrojar luz sobre detalles cruciales hasta ahora desconocidos y modificar la narrativa inicial de los hechos.

Este material audiovisual, según la defensa, busca ser presentado ante el juez en la próxima etapa del proceso judicial, con la esperanza de que sea considerado como evidencia relevante. La hipótesis que manejan los abogados defensores se basa en la interpretación de las imágenes, las cuales, sostienen, revelarían movimientos dentro del edificio donde ocurrieron los trágicos sucesos que no concuerdan con la versión presentada hasta el momento, abriendo así la posibilidad de que otra persona haya estado involucrada en el crimen.

Aunque el contenido específico de este video aún no ha sido revelado al público ni oficialmente corroborado por las autoridades capitalinas, su mera mención ha reavivado las preguntas y el escrutinio público en torno a los eventos que rodearon la desaparición de Edith Guadalupe. La joven se encontraba en el edificio ubicado en avenida Revolución, el último lugar donde fue vista según los registros y testimonios recabados por su familia y las autoridades, y este inmueble sigue siendo el epicentro de las pesquisas.

La nueva línea de investigación propuesta por la defensa, que apunta a la posible participación de otro individuo, se fundamenta en la observación de un hombre diferente dentro del edificio en las grabaciones. El abogado defensor ha explicado que este video mostraría a dicho individuo interactuando de manera que podría considerarse inapropiada con otra mujer en una zona común del inmueble, esto en días previos a los sucesos que culminaron con la vida de Edith Guadalupe.

Si bien esta aseveración no ha sido confirmada por los organismos encargados de la investigación, representa una vía alterna de indagación que podría aportar elementos para el análisis de patrones de conducta y la eventual determinación de si existieron otros implicados en el feminicidio. Hasta la fecha, la identidad de este potencial segundo implicado no ha sido divulgada, y la autenticidad de la grabación aún no ha sido validada formalmente en el contexto de la investigación.

El análisis de los mensajes de texto intercambiados por Edith Guadalupe con su familia antes de su desaparición ha sido una pieza clave para la reconstrucción de los hechos. La joven, según se ha informado, acostumbraba a compartir su ubicación en tiempo real con sus seres queridos, una práctica que permitió a las autoridades y familiares determinar el último punto geográfico donde se tuvo contacto con ella.

Este registro de ubicación la situó precisamente en la zona de avenida Revolución, el área donde se encuentra el edificio que actualmente concentra gran parte de las indagaciones. A partir de este punto de referencia, los esfuerzos se han focalizado en la recolección de pruebas y testimonios en ese sector. Adicionalmente, se han revisado minuciosamente las grabaciones de cámaras de seguridad que captaron su ingreso al inmueble, lo que ha ayudado a establecer una cronología más precisa de los eventos previos a su desaparición.

Estos elementos, junto con otros indicios que se han ido recopilando, han sido fundamentales para perfilar el desarrollo de los hechos, aunque aún subsisten aspectos que requieren ser esclarecidos para alcanzar una comprensión completa de lo sucedido. El caso sigue su curso legal, con la Fiscalía de la Ciudad de México manteniendo abiertas y activas diversas líneas de investigación con el objetivo de desentrañar la verdad y hacer justicia en memoria de Edith Guadalupe Valdéz Saldívar





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