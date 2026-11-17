Un grupo de intelectuales y exfuncionarios firmó un pronunciamiento a favor del expresidente del INE. El documento denuncia ataques sin pruebas y pide proteger la autonomía electoral.

Un amplio colectivo integrado por exfuncionarios públicos, juristas, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y periodistas lanzó una nueva campaña en Defensa del INE el día 16 de noviembre en la Ciudad de México. Este movimiento busca generar un pronunciamiento de solidaridad explícita con Lorenzo Córdova Vianello, el expresidente del órgano electoral, quien actualmente enfrenta intensos señalamientos por parte del partido Morena y de la presidenta Claudia Sheinbaum. El manifiesto, fechado en la capital mexicana, recopila un total de 885 firmas provenientes de 11 países diferentes, demostrando un respaldo internacional significativo.

El documento fundamental establece que, aunque existen pruebas documentales contra Guadalupe Taddei y su red de influencias, las autoridades se empeñan en difundir acusaciones sin evidencia hacia otros expresidentes del instituto. Los firmantes abren su declaración con un apoyo directo a Córdova Vianello, reconociendo su contribución histórica a la democracia y subrayando que el expresidente es el blanco principal de ataques del partido gobernante. Se lamenta que estos señalamientos generalizados comprometan la confianza pública en una institución considerada fundamental para la estabilidad democrática mexicana.

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Acusaciones sin pruebas contra Córdova

Los firmantes destacan con preocupación que Morena centra sus acusaciones en un expresidente específico, desviando así la atención de lo que realmente importa: indagar los indicios de corrupción que han salido a la luz recientemente. El texto afirma que existen señalamientos graves que involucran a otros actores y que corresponden a las autoridades competentes esclarecer, pero desde posiciones de poder se difunden acusaciones sobre supuestas irregularidades atribuidas a Lorenzo Córdova sin que exista evidencia que las sustente. Esta estrategia se percibe como un intento de oscurecer la verdad sobre los hechos actuales.

De acuerdo con los firmantes, esta campaña de sacrificio contra Córdova no contribuye al esclarecimiento de los hechos reales. Por el contrario, termina siendo un distractor efectivo de los asuntos que verdaderamente tendrían que estar siendo investigados por las instancias competentes. Los intelectuales argumentan que dañar la reputación de figuras pasadas no resuelve los problemas de corrupción actuales y, en cambio, debilita la percepción de imparcialidad institucional necesaria para el funcionamiento democrático del país.

Llamado a Sheinbaum y gobernadores

Las figuras públicas que firmaron el desplegado hicieron un llamado directo a la presidenta de la República, a los gobernadores y legisladores para detener las descalificaciones que menoscaban al INE. Exigen resguardar su autonomía, capacidad técnica y credibilidad, al asegurar que constituye un patrimonio democrático invaluable para la nación. Además, insistieron firmemente en que Lorenzo Córdova tiene derecho a participar en el debate público sin intimidaciones ni presiones desde ningún ala del poder, garantizando así un espacio de discusión libre y plural.

El INE es resultado de décadas de esfuerzos colectivos por asegurar elecciones libres, competencia política equitativa y respeto al voto. Se trata de una institución que pertenece a la ciudadanía y que ha permitido alternancias que dan cuenta de la pluralidad del país, según sentencian en su escrito. Los firmantes incluyen nombres destacados como Diego Petersen, Carlos Puig, Héctor Aguilar Camín, la analista María Amparo Casar, la escritora Ángeles Mastretta y el exministro de la Suprema Corte José Ramón Cossío Díaz, entre otros.

En la lista de apoyo también aparecen políticos como Santiago Creel Miranda y Jesús Zambrano, así como investigadores de diversas instituciones de prestigio como la UNAM, CIDE, UAM y El Colegio de México. Destacan nombres como Roger Bartra, Flavia Freidenberg, Karolina Gilas, María Marván Laborde, Jacqueline Peschard, Diego Valadés, José Woldenberg, Julia Carabias, Antonio Lazcano Araujo y Sergio López Ayllón, quienes refuerzan la legitimidad académica y social del pronunciamiento a favor del instituto electoral.

Lorenzo Córdova ha dicho públicamente que la presidenta Sheinbaum y el oficialismo han emprendido una campaña propagandística que, lejos de aceptar los conflictos de interés de Guadalupe Taddei, ha tratado de culpar al pasado de todos los señalamientos de corrupción. Según su columna en el medio LatinUs, se trata de una narrativa en la que su Gobierno, su antecesor y su partido no tienen ni una vela en este entierro, implicando que ellos no son responsables de los problemas actuales.

Córdova recordó también que el Comité Técnico Evaluador que integró la quinteta de la que salió Taddei estuvo amañado y filtró perfiles afines al oficialismo. De este modo, avanzaron en su pretensión de colonizar al INE, desnaturalizando la imparcialidad y autonomía del órgano. Esta defensa jurídica y política busca proteger la estructura institucional frente a lo que él considera un ataque político coordinado para justificar la reforma electoral vigente.