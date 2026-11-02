Defensoría Pública suspende atención en Zócalo por Día de Muertos

La Defensoría Pública Ponciano Arriaga no atenderá el 2 de noviembre en el Zócalo. Las jornadas reanudan el viernes 6 y los lunes siguientes.

Las mesas de la Defensoría Pública Ponciano Arriaga, ubicadas habitualmente en el Zócalo de la Ciudad de México, suspenderán sus servicios este 2 de noviembre debido a las conmemoraciones oficiales del Día de Muertos. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la capital confirmó esta medida para permitir que el espacio público se dedique a las tradiciones culturales de la fecha.

Calendario de Atención Legal en Plaza

Los ciudadanos que requieran asesoría jurídica gratuita deberán esperar hasta el viernes 6 de noviembre para acudir a la Plaza de la Constitución. En esa jornada, el personal retomará su horario habitual de atención, iniciando las actividades a partir de las 12:00 horas en el mismo lugar donde normalmente instalan sus escritorios.

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Retorno a la Agenda Semanal Regular

Tras la pausa de esta semana, la Defensoría Pública confirmará que sus mesas volverán a instalarse los lunes en el Zócalo capitalino a partir de la próxima semana. Este retorno marca la normalización completa de los turnos semanales de orientación legal, restableciendo la rutina de servicio que ha caracterizado a la dependencia en los últimos meses.

Aumento de Hogares Unipersonales en Capital

En un contexto de cambios sociales profundos, la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que los hogares unipersonales en la Ciudad de México aumentaron tres puntos porcentuales en cinco años. Esta cifra pasó de representar el 15.2% de los hogares en 2020 al 18.2% en 2025, evidenciando una transformación estructural significativa en la convivencia urbana.

Reducción de Modelos Familiares Tradicionales

Mientras crecen las viviendas individuales, los hogares de tipo familiar mostraron una reducción sostenida durante el mismo periodo analizado. El hogar nuclear descendió del 54.7% al 54.0%, y el hogar ampliado cayó desde el 26.8% hasta el 24.3% entre 2020 y 2025, lo que indica un desplazamiento claro hacia estructuras domésticas más pequeñas y menos dependientes de la familia extensa.

Perspectivas Académicas sobre Cambios Demográficos

Especialistas como Gibrán Miguel Castañeda de la Universidad La Salle señalan que estos datos reflejan movimientos estructurales naturales y no necesariamente negativos. Javier Santiago Castillo de la UAM Iztapalapa añade que factores económicos y culturales, como la postergación de la paternidad y el matrimonio, impulsan esta tendencia junto con el envejecimiento poblacional y la baja tasa de fecundidad en la región.