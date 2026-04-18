Defensor ambiental de Michoacán hallado calcinado; confirman identidad tras pruebas de ADN

Lázaro Mendoza Ramírez, reconocido activista ambiental de la región lacustre de Michoacán, fue encontrado sin vida y calcinado dentro de una camioneta dos días después de ser reportado como desaparecido. Las pruebas de ADN preliminares confirman en un 80% su identidad, mientras continúan las investigaciones.

La comunidad ambientalista de Michoacán se encuentra de luto tras el hallazgo del cuerpo calcinado de Lázaro Mendoza Ramírez , un destacado defensor de los recursos naturales de la región lacustre.

Mendoza Ramírez, de 51 años, fue reportado como desaparecido el pasado 14 de abril, tras ser visto por última vez en el poblado de Paramuén, perteneciente al municipio de Salvador Escalante. En el momento de su desaparición, vestía una camisa de cuadros de color rosa, pantalón de mezclilla azul y botas de trabajo cafés. La notificación formal de su ausencia ante las autoridades se realizó dos días después, el 16 de abril, desencadenando una intensa búsqueda.

La desaparición de Lázaro Mendoza Ramírez generó una profunda preocupación y movilización entre los comuneros de la región lacustre. Las protestas no se hicieron esperar, escalando hasta convertirse en bloqueos en la vital autopista Siglo XXI, una importante ruta de comunicación y transporte en el estado. Estas acciones de manifestación obligaron a un despliegue de seguridad por parte de la Guardia Civil, con el objetivo de restablecer la normalidad en la circulación y garantizar la seguridad en la zona. Paralelamente a la búsqueda oficial, los pobladores organizaron sus propias pesquisas, con la esperanza de encontrar con vida a su vecino y defensor.

El desenlace trágico se presentó de manera temprana en la búsqueda, pero no fue sino hasta el 15 de abril, es decir, un día después de su última vez visto y antes de que se reportara formalmente su desaparición, cuando se registró el hallazgo de una camioneta completamente calcinada. El vehículo se encontraba sobre un camino de terracería que conecta con una carretera del municipio de Salvador Escalante. En su interior, se localizó el cuerpo de un hombre, cuya identidad inicialmente era incierta debido a la severidad de las quemaduras.

Anoche, el personal de la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado oficial revelando que, tras la realización de pruebas de ADN, se ha podido confirmar con un 80 por ciento de certeza que los restos corresponden a Lázaro Mendoza Ramírez. Sin embargo, la dependencia enfatizó que los análisis forenses continúan para completar la identificación y determinar las causas exactas del deceso. La muerte de Mendoza Ramírez representa una pérdida irreparable para los esfuerzos de conservación en Michoacán y pone de manifiesto los riesgos que enfrentan los activistas ambientales en la región





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