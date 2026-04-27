Definidos los cruces de cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026: Emoción y rivalidades en la recta final

La Liga MX ha confirmado los enfrentamientos de cuartos de final del Clausura 2026, con duelos cargados de historia y rivalidad. El América se medirá al Guadalajara, el León a los Tigres, el Cruz Azul al Atlas y el Toluca al Pachuca, en una fase que promete emociones fuertes y definiciones dramáticas.

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX ha llegado a su fase decisiva con la definición de los cruces de cuartos de final de la Liguilla .

El Cruz Azul, tras su victoria en el estadio Banorte, se medirá ante el Atlas en una serie que promete emociones fuertes. Mientras tanto, el Rayados de Monterrey se despide de la competencia en medio de polémica, luego de que el club emitiera un comunicado ambiguo sobre el futuro del técnico 'Tato' Noriega, dejando en vilo a la afición.

En otro frente, el jugador Tim Tawa, quien recientemente logró un Grand Slam con los D-Backs, compartió su experiencia en México, destacando la pasión de los aficionados y el nivel competitivo del fútbol local. La Liguilla promete ser un espectáculo, con equipos como el América, que lideró la tabla general y ahora se enfrenta a su eterno rival, el Guadalajara, en un duelo cargado de historia y rivalidad.

El América, con un plantel reforzado y una campaña sólida, busca consolidar su dominio, mientras que el Guadalajara intenta resurgir tras una temporada irregular. Por su parte, el León, a pesar de las bajas de varios jugadores seleccionados, mantiene la esperanza de conquistar su estrella número 13 bajo el mando de Gabriel Milito.

Sin embargo, su camino no será fácil, ya que se medirá ante los Tigres de André-Pierre Gignac, quien busca despedirse del fútbol mexicano con otro título. El Cruz Azul, a pesar de las turbulencias tras la salida de su técnico Nicolás Larcamón, sueña con alcanzar 'la Décima' y su primer obstáculo será el Atlas.

Finalmente, el Toluca buscará hacer historia al conquistar el tricampeonato, pero para ello deberá superar a los Tuzos del Pachuca, un equipo que siempre se ha mostrado competitivo en la Liguilla. La Liga MX aún no ha anunciado los días y horarios exactos de los partidos, pero los cruces ya están definidos y prometen ser una fiesta del fútbol mexicano





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