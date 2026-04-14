Definidos los Primeros Semifinalistas de la Champions League 2025-26

Atlético de Madrid y PSG aseguran su lugar en las Semifinales de la UEFA Champions League 2025-26 tras emocionantes encuentros. Barcelona queda fuera, mientras que Liverpool se despide del torneo. Se definen las fechas y horarios de los partidos de semifinales.

Se definieron los dos primeros equipos clasificados a las Semifinales de la UEFA Champions League 2025-26, luego de encuentros vibrantes que mantuvieron la emoción hasta el final. La jornada estuvo marcada por la tensión y la búsqueda de remontadas, aunque finalmente dos equipos lograron asegurar su lugar en la siguiente fase del torneo más prestigioso de Europa.

El Barcelona, a pesar de lograr una victoria por 2-1 en el partido de vuelta, quedó eliminado ante el Atlético de Madrid. El marcador global favoreció al equipo dirigido por Diego Simeone, quienes aprovecharon la ventaja obtenida en el partido de ida disputado en el Spotify Camp Nou, donde se impusieron por 2-0. Este resultado permite al Atlético de Madrid regresar a una Semifinal de la Liga de Campeones después de nueve años, recordando su participación en la temporada 2016-17, cuando cayeron ante el Real Madrid con un marcador global de 4-2. Este regreso a la élite del fútbol europeo representa un logro significativo para el club y sus aficionados, quienes esperan con ansias ver a su equipo competir por un lugar en la final.

El Paris Saint-Germain (PSG) selló su pase a las Semifinales con una contundente victoria sobre el Liverpool, al imponerse por 2-0 en Anfield Road. Este triunfo, sumado al marcador global de 4-0, aseguró la clasificación del equipo parisino y marcó el final de la participación de Mohamed Salah en la Champions League con los Reds. El PSG, con este resultado, jugará por tercera vez consecutiva las Semifinales de la Liga de Campeones, con un historial mixto: una victoria y una derrota en las dos participaciones anteriores. La expectativa es alta para el equipo francés, que busca consolidarse como un aspirante al título y luchar por el bicampeonato.

La clasificación de ambos equipos promete unas semifinales emocionantes, con duelos llenos de talento y rivalidad, donde cada equipo buscará asegurar su lugar en la final y acercarse al ansiado trofeo.

A continuación, se presentan los emparejamientos y las fechas de los partidos de Semifinales de la Champions League 2026. Los partidos de ida se jugarán el 28 y 29 de abril, mientras que los de vuelta se disputarán el 5 y 6 de mayo. La final se celebrará en Budapest, Hungría. Los horarios de los partidos son las 13:00 horas, tiempo del Centro de México; en Estados Unidos, a las 15:00 horas, tiempo del Este, 14:00 horas, tiempo del Centro y 12:00 horas, tiempo del Pacífico. Los partidos serán transmitidos por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN. Los enfrentamientos prometen ser emocionantes y llenos de intensidad, con equipos de alto nivel luchando por un lugar en la final y la oportunidad de levantar el codiciado trofeo de la Liga de Campeones





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