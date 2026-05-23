Degradación ambiental y desmayo hacia la transparencia y las leyes por parte de Asipona

El bloque civil denunció que la intervención en la laguna está marcada por la opacidad y que Asipona opera con impunidad. El colectivo advertía de la violación a la ley y pidió explanations ante la Comunidad sobre las obras. Las asociaciones civiles también señalaron que el gobierno estatal desatiende procesos legales y la ciudadanía al no reaccionar ante las denuncias.

El dragado inició su jornada el mismo día que la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Manzanillo presentó ante la Semarnat la tercera Manifestación de Impacto Ambiental de su proyecto de expansión portuaria en Manzanillo, Col.

Minutes después, ciudadanos y asociaciones civiles comenzaron a denunciar las obras por su presunta transparencia y la impunidad con la que Asipona operaba al comenzar modificaciones estructurales sin contar con las autorizaciones ni permisos previos correspondientes. El colectivo advirtía del desprecio del gobierno estatal hacia los procesos legales y hacia la ciudadanía. La elección de la fecha para la iniciación de las obras se atribuía a la opacidad y a la ausencia de transparencia en el proyecto.

Una contradicción visible entre el avance de las inversiones portuarias y la creación de una Área Natural Protegida en los vasos III y IV de la Laguna de Cuyutlán, donde Pescadores y salineros advierten que el Vaso II alimenta a los subsequentes, por lo que la destrucción del primero podría amenazar la eficacia de la Autoridad





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