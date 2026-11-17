Conoce a Deiby Ruiz y Yetus Prime, los nuevos influencers que llegan a La Mansión VIP 2. Descubre sus historias, orígenes y el impacto de su participación en el reality show mexicano.

El lunes 16 de noviembre, los creadores de contenido Deiby Ruiz y Yetus Prime ingresaron oficialmente a la sexta temporada del reality show mexicano La Mansión VIP 2 . Su llegada generó una inmediata reacción de entusiasmo en el público, destacando por sus primeras interacciones sociales dentro de la residencia, específicamente durante los momentos de celebración y relajación en el jacuzzi de la mansion.

Perfil Biográfico y Carrera de Deiby Ruiz

Deiby Ruiz es un influyente personaje del entretenimiento digital nacido el 9 de septiembre de 1997 en la ciudad de Cali, Colombia. Ruiz consolidó su presencia en internet comenzando a publicar vídeos de comedia en su canal de YouTube desde el año 2017, estableciendo una base de seguidores leales a través de su contenido humorístico.

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Una de las facetas más mediáticas de su historia personal es su relación de diez años con la también creadora de contenido Katy Cardona, apodada popularmente como "La Blanquita". Ambos protagonizaron numerosos clips de comedia juntos y compartieron la paternidad de un hijo, manteniendo una unión pública que duró más de una década.

La pareja anunció su separación a principios de 2026, un evento que generó extenso debate en las redes sociales. Cardona declaró públicamente que el fin de la relación se debió a la falta de atención, romanticismo y tiempo por parte de Ruiz, indicando que se sentía en segundo plano y sola durante su convivencia.

Un punto de controversia adicional surgió cuando se reveló que la vivienda en la que residía la pareja llevaba el nombre de la madre de Deiby Ruiz en lugar de estar a nombre de ellos. Esta revelación llevó a numerosos seguidores a especular que la estrategia inmobiliaria fue un movimiento preventivo para proteger el patrimonio del influencer ante una eventual ruptura.

La Trayectoria y Origen de Yetus Prime

Arturo González, reconocido profesionalmente como Yetus Prime, es un creador de contenido originario de Torreón, Coahuila, México. Nacido el 26 de noviembre de 1998, González tiene 27 años de edad y se ha destacado en el panorama digital por centrar sus publicaciones en temas de fitness, bienestar y estilo de vida.

Su formación académica incluye estudios en la carrera de administración, aunque no llegó a concluir la licenciatura. En el ámbito profesional, González es un amigo muy cercano del reconocido actor Aldo de Nigris, con quien co-crea y presenta el podcast titulado "Más allá del fierro", donde discuten diversos temas de actualidad y entretenimiento.

A lo largo de su carrera digital, Yetus Prime ha participado en programas de formato similar como "Extlón". En la actualidad, el influencer se encuentra en estado civil soltero, lo que contrasta con la compleja historia sentimental pública de su nuevo compañero de residencia, Deiby Ruiz.

Detalles de la Participación en el Programa

La entrada de Yetus Prime a La Mansión VIP 2 estuvo marcada por circunstancias inesperadas que añadieron drama a su narrativa de ingreso. Anteriormente, la propietaria del formato, Doña Alegría, confirmó que el creador había cancelado su participación debido al fallecimiento reciente de su padre, un evento trágico que impactó profundamente su agenda personal.

No obstante, fuentes cercanas a la producción revelaron que, durante los días previos al inicio de la temporada, González aceptó integrarse al programa de último momento. Esta decisión de reaparición pública demuestra su compromiso con el proyecto televisivo a pesar de la reciente pérdida familiar.

El ingreso simultáneo de estos dos perfiles de alto impacto digital marca un nuevo capítulo en la sexta temporada, combinando las dinámicas de la comunidad colombiana con la escena de influencers mexicanos. Los espectadores pueden observar cómo estas figuras históricas del entretenimiento digital navegan las nuevas reglas y rivalidades impuestas por la residencia.

Impacto Inmediato y Reacciones del Público

La bienvenida de Deiby Ruiz y Yetus Prime ha sido ampliamente discutida en plataformas de video, donde se comparten fragmentos de sus interacciones iniciales. La curiosidad por las biografías completas de ambos artistas ha impulsado búsquedas significativas, consolidando su estatus como protagonistas centrales de la semana.

Mientras la competencia continúa desarrollándose, el foco se mantiene en cómo estas nuevas incorporaciones alterarán las dinámicas de poder dentro de la mansion. La presencia de creadores con historias personales tan documentadas en internet añade una capa de realidad aumentada a la narrativa del reality show, donde los fanáticos conocen cada detalle del pasado de los participantes.

La televisión mexicana y el consumo digital convergen en este episodio, demostrando la influencia continua de los influencers en los formatos de entretenimiento tradicionales. El desempeño de Ruiz y Prime determinará no solo su permanencia en el programa, sino también la evolución de su carrera pública en los próximos meses.