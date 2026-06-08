Del mito de Troya al fútbol: el cuerpo héroico en la exposición del Museo San Carlos

La muestra El imaginario del cuerpo heroico y sus avatares explora cómo los cánones clásicos de belleza, disciplina y sacrificio han evolucionado desde la Grecia antigua hasta el deporte contemporáneo, ofreciendo un recorrido entre escultura, fotografía y propaganda que revela la persistencia del ideal heroico en la cultura visual actual.

La exposición titulada El imaginario del cuerpo heroico y sus avatares, inaugurada este domingo en el Museo Nacional de San Carlos, reúne alrededor de ciento‑treinta obras - esculturas, dibujos, grabados, carteles, fotografías y piezas audiovisuales - para trazar la genealogía de un ideal corporal que se origina en la Grecia clásica y sigue resonando en la cultura contemporánea, sobre todo en el deporte de alto rendimiento.

El curador y director del recinto, Jorge Reynoso Pohlenz, explica que la muestra parte de la concepción clásica del cuerpo como escenario de gloria, sacrificio y disciplina, una visión que se reflejó desde la gimnasia educativa de la Antigüedad hasta los cánones escultóricos de Policleto, y que ha atravesado el Renacimiento, las academias de arte mexicanas y la publicidad del siglo XX.

En la exposición se pueden observar vaciados en yeso del Doríforo de Policleto, utilizados durante décadas por los estudiantes de la Academia de San Carlos como modelos de estudio, junto a fotografías de eventos deportivos, propaganda soviética, material olímpico y referencias cinematográficas que van desde Leni Riefenstahl hasta la saga de Rocky, demostrando cómo el mito del héroe corporal se ha adaptado a distintos contextos políticos, culturales y mediáticos. El recorrido está organizado en cuatro núcleos temáticos: El ideal corporal y social, El camino del héroe, La agonía y La gloria.

En el sector La agonía conviven imágenes de martirios cristianos, héroes mitológicos y momentos deportivos contemporáneos, estableciendo un paralelismo entre el sacrificio del mártir y el riesgo que asume el atleta al poner su cuerpo en juego. Reynoso Pohlenz subraya que la agonía del héroe tiene una clara coincidencia con la representación del mártir cristiano, donde el cuerpo sufre por una causa mayor.

Entre las piezas más destacadas se encuentra una escultura en bronce del guerrero tlaxcalteca Tlahuicole, obra de Manuel Vilar, que combina referencias clásicas europeas con la construcción de héroes nacionales de los siglos XIX y XX, simbolizando esa constante negociación entre la tradición grecolatina y la identidad mexicana. El director del museo también reflexiona sobre la vigencia del modelo heroico en el deporte actual, señalando que, pese a los debates de género y representación, sigue existiendo el relato del héroe que debe aprender, enfrentarse a la adversidad, contar con un mentor y sacrificarse para superar pruebas y alcanzar la meta.

El fútbol, según Reynoso Pohlenz, encarna perfectamente esa narrativa universal, pues no depende de un solo tipo de cuerpo y, por tanto, se mantiene como uno de los relatos heroicos más inclusivos y contemporáneos. Con la exposición, el Museo Nacional de San Carlos invita al público a reconsiderar la manera en que los cánones de belleza y excelencia física han sido transmitidos a lo largo de los siglos y a reconocer su presencia en la cultura visual y deportiva de hoy





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