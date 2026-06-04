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DELALÚ presenta una colección de moda versátil con pañuelos ilustrados como arte portable

Moda Y Estilos News

DELALÚ presenta una colección de moda versátil con pañuelos ilustrados como arte portable
DELALÚPañuelos IlustradosModa Versátil
📆6/4/2026 6:40 PM
📰VogueMexico
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La marca guatemalteca DELALÚ muestra siete looks donde los pañuelos ilustrados se convierten en piezas multifuncionales, desde capas hasta faldas, invitando a la creatividad en el vestir con una estética latinoamericana.

La marca guatemalteca DELALÚ , especializada en pañuelos ilustrados como arte portable , presentó una colección de siete looks donde cada atuendo se construye principalmente con estos accesorios.

La propuesta, que nace de la intersección entre ilustración, artesanía y moda editorial, transforma trazos hechos a mano en piezas de edición limitada pensadas para reinventarse. Los diseños, con influencias marinas, florales y botánicas, juegan con paletas que van desde azules profundos hasta naranjas cálidos, rosas intensos y morados dramáticos. Cada pañuelo puede usarse de múltiples maneras: como capa o pareo largo, falda abierta, top cruzado, bandana o incluso como cubierta sobre un vestido sencillo.

La flexibilidad es clave: las piezas más oscuras y con flores se inclinan hacia lo nocturno y sofisticado, mientras que los tonos cálidos destacan como centro del look. La estilista Irma Martínez complementó las combinaciones con accesorios de la marca peruana Gaya Joyas, añadiendo acentos de color y elegancia.

Detrás de esta libertad creativa está la filosofía de la fundadora, Luciana Mishaan: No es que no tengamos qué ponernos; es que no estamos siendo lo suficientemente creativas con lo que ya tenemos. DELALÚ así traduce esa idea en una propuesta fresca, editorial y profundamente latinoamericana, donde el pañuelo no solo se lleva, sino que se interpreta, ofreciendo múltiples posibilidades para vestir con imaginación

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