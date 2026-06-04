DELALÚ presenta una colección de moda versátil con pañuelos ilustrados como arte portable

La marca guatemalteca DELALÚ muestra siete looks donde los pañuelos ilustrados se convierten en piezas multifuncionales, desde capas hasta faldas, invitando a la creatividad en el vestir con una estética latinoamericana.

La marca guatemalteca DELALÚ , especializada en pañuelos ilustrados como arte portable , presentó una colección de siete looks donde cada atuendo se construye principalmente con estos accesorios.

La propuesta, que nace de la intersección entre ilustración, artesanía y moda editorial, transforma trazos hechos a mano en piezas de edición limitada pensadas para reinventarse. Los diseños, con influencias marinas, florales y botánicas, juegan con paletas que van desde azules profundos hasta naranjas cálidos, rosas intensos y morados dramáticos. Cada pañuelo puede usarse de múltiples maneras: como capa o pareo largo, falda abierta, top cruzado, bandana o incluso como cubierta sobre un vestido sencillo.

La flexibilidad es clave: las piezas más oscuras y con flores se inclinan hacia lo nocturno y sofisticado, mientras que los tonos cálidos destacan como centro del look. La estilista Irma Martínez complementó las combinaciones con accesorios de la marca peruana Gaya Joyas, añadiendo acentos de color y elegancia.

Detrás de esta libertad creativa está la filosofía de la fundadora, Luciana Mishaan: No es que no tengamos qué ponernos; es que no estamos siendo lo suficientemente creativas con lo que ya tenemos. DELALÚ así traduce esa idea en una propuesta fresca, editorial y profundamente latinoamericana, donde el pañuelo no solo se lleva, sino que se interpreta, ofreciendo múltiples posibilidades para vestir con imaginación





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