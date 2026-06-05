Delantero mexicano iguala récord goleador tras protagonizar viral anuncio con Lisa y Mbappé

Un delantero de la selección mexicana se vuelve tendencia tras aparecer en un creativo anuncio con la cantante de Blackpink y Kylian Mbappé, y horas después marca un gol que lo acerca al récord de Chicharito en un triunfo amistoso.

Un destacado delantero, reconocido por su potente juego en el área, se ha metido entre las tendencias de X tras protagonizar un anuncio promocional junto a la famosa cantante Lisa, integrante de Blackpink, y la estrella del fútbol Kylian Mbappé .

El clip publicitario se caracteriza por un tono humorístico que rápidamente capturó la atención tanto de los amantes del deporte como de los apasionados por la música, generando una gran expectación en redes sociales. El momento de mayor euforia entre los espectadores se produjo en una secuencia que sugería complicidad entre la artista y el goleador, aunque la trama adquirió un giro cómico de inmediato: el delantero emprende una carrera con el balón mientras sufre la presión constante de otro personaje, interpretado por el creativo Tim Payne, en una clara alusión a la intensidad del fútbol profesional.

Este anuncio ha sido ampliamente elogiado por su capacidad para combinar referencias culturales diversas y por su estilo innovador, reflejando el interés de las marcas por conectar con audiencias globales en eventos de gran alcance como la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. Poco después de que el anuncio se volviera viral, el delantero demostró que se siente mucho más cómodo en el campo de juego que en la publicidad, al anotar uno de los goles en la contundente victoria 5-1 de México sobre Serbia, en un partido amistoso de preparación disputado en el Estadio Nemesio Diez.

Con ese tanto, el jugador del Fulham igualó el récord de Jared Bogetti y se acerca progresivamente al histórico Javier Hernández, lo que ha avivado el debate sobre si podrá llegar a superar a Chicharito en la tabla de máximos goleadores de la selección. En otro orden de ideas, la organización del Mundial 2026 recuerda a los aficionados que las sustituciones pueden cambiar el rumbo de cualquier partido, especialmente con la nueva normativa que se implementará.

Asimismo, se destaca la amplia cobertura que ofrecerá la plataforma de transmisión oficial, que permitirá seguir los 32 partidos de la fase de grupos, los encuentros de eliminación, las semifinales y la gran final, invitando a la fiesta mundialista a través de múltiples plataformas para que ningún hincha se pierda la acción





AztecaDeportes / 🏆 32. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fútbol Copa Mundo 2026 México Goleador Anuncio Viral Lisa Blackpink Mbappé Récord

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PAOK dejó clara su postura y Giorgos Giakoumakis vuelve a preocupar a Cruz AzulEl delantero griego podría convertirse en un nuevo problema para la directiva del cuadro cementero

Read more »

Nadie en Cruz Azul tenía en los planes que este delantero sería sacrificado por un refuerzoEl equipo campeón del Clausura 2026 se reforzará para el Apertura

Read more »

Selección africana convoca a delantero superviviente de cáncer para torneo internacionalLa lista definitiva de la selección africana incluye un polémico pero inspirador elemento: un delantero que superó un cáncer y regresó al fútbol profesional, generando debates pero también unión en el equipo de cara a un importante torneo.

Read more »

Jorge Campos y Raúl Jiménez aparecen junto a Lisa de Blackpink previo a la Copa Mundial 2026En el video, titulado RIP THE SCRIPT, podemos ver al mexicano, delantero convocado por Javier Aguirre, pidiendo un autógrafo a la famosa cantante

Read more »