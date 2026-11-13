Delhi alcanza nivel grave de contaminación por primera vez desde enero

Nueva Delhi registra un AQI de 403 por quemas agrícolas y falta de viento, superando restricciones de emergencia y marcando el peor nivel desde enero.

La capital de India, Nueva Delhi, ha cruzado este viernes un umbral crítico al entrar por primera vez desde el mes de enero en la categoría más severa de contaminación atmosférica. Este deterioro repentino de la calidad del aire duplicó la concentración de partículas finas en apenas 24 horas, a pesar de que las autoridades locales mantienen estrictas restricciones de emergencia desde hace una semana completa. El Índice Oficial de Calidad del Aire (AQI) alcanzó los 403 puntos durante las primeras horas de la mañana, registrando un aumento de 82 puntos en comparación con la misma hora del día anterior, según confirmaron los registros oficiales.

Médios de comunicación documentan visibilidad crítica

Los datos provienen de la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB), cuya red de vigilancia mostró que 33 de las 58 estaciones transmitiendo datos registraron niveles considerados graves. Las lecturas más altas se concentraron en el Instituto Indio de Tecnología (IIT) de Delhi, con 487 puntos, y en Chandni Chowk, el centro histórico de la capital, que alcanzó 476 puntos. Esta categoría "grave" abarca valores entre 401 y 500 puntos en la escala oficial india y representa un riesgo inmediato para personas sanas, además de poder afectar gravemente a quienes padecen enfermedades previas.

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Quemas agrícolas y vientos estancados agravan la crisis

La causa principal de esta emergencia atmosférica radica en la falta de viento, condición necesaria para dispersar los contaminantes acumulados. Simultáneamente, corrientes de aire procedentes del noroeste están transportando humo tóxico proveniente de las quemas agrícolas realizadas en los estados vecinos de Punjab y Haryana. Estos factores meteorológicos adversos han creado un escenario de estancamiento que las medidas de control local no han logrado mitigar eficazmente.

Medidas de emergencia insuficientes para revertir el deterioro

Nueva Delhi ha implementado desde el 6 de noviembre la tercera fase de su Plan de Respuesta Graduada (GRAP III), la cual restringe actividades constructivas que generan polvo y limita la circulación de vehículos contaminantes. Aunque las autoridades han empleado cañones de agua y han intentado provocar lluvia artificial, estas intervenciones no han logrado revertir la tendencia ascendente de la polución. Este evento marca el primer episodio de contaminación oficialmente grave en la capital desde el 19 de enero, destacando la ineficacia de las restricciones vigentes ante la magnitud del problema.

Contraste entre la emergencia y la vida cotidiana

A pesar de la gravedad técnica de los datos, la respuesta social ha mostrado un contraste notable. Algunos medios de comunicación en India han publicado fotografías que destacan una densa nube de contaminantes, la cual apenas permite visibilidad de los edificios en la ciudad. Sorprendentemente, en medio de esta emergencia declarada, cientos de automóviles abarrotan las vialidades principales. Además, se ha observado a personas realizando ejercicios físicos al aire libre sin utilizar cubrebocas, ignorando los riesgos de salud asociados a la calidad del aire.

Impacto en la salud pública y próximos pasos

La persistencia de niveles de AQI superiores a 400 plantea desafíos significativos para la salud pública en una de las regiones más pobladas del mundo. Las autoridades sanitarias deben preparar sistemas de atención para el incremento de casos respiratorios y cardíacos en la población vulnerable. La situación actual exige una coordinación más estrecha con los estados de Punjab y Haryana para detener las fuentes de emisión, ya que las medidas unilaterales de la capital han demostrado ser insuficientes para contrarrestar los efectos transfronterizos de la contaminación.