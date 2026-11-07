Delincuentes en CDMX alquilan viviendas para vigilar y robar hogares

Delitos en la Ciudad de México escalan con nuevas técnicas de alquiler corto. Expertos advierten riesgos en plataformas digitales y recomiendan medidas de seguridad.

Los grupos delictivos han implementado un nuevo modus operandi en la Ciudad de México para cometer robos a casas habitación. Este método consiste en alquilar una vivienda mediante aplicaciones digitales por períodos cortos, aprovechando la estancia para vigilar el inmueble y los vecinos. Los criminales buscan identificar horarios y vulnerabilidades antes de ejecutar el hurto.

Técnica del alquiler a corto plazo

La estrategia se basa en el uso de plataformas de renta temporal que, según los expertos, carecen de suficientes controles de seguridad. José Arturo Martínez Castañeda, miembro de la Red de Profesionales en Administración de Condominios, señaló que el proceso es relativamente sencillo para los delincuentes. Estos requieren una fotografía personal y una copia de identificación, documentos que es fácil adquirir de forma ilegal.

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Con estos datos falsos o manipulados, los sujetos logran acceder a la plataforma y alquilar propiedades en cualquier zona. Esta falta de rigidez en los procesos de verificación permite que personas con intenciones delictivas entren a las unidades habitacionales sin levantar sospechas iniciales. El objetivo principal es obtener información privilegiada sobre la vida diaria de los residentes reales.

Recopilación de información y confianza

Durante su estancia, que suele durar aproximadamente cinco días, los delincuentes buscan ganar la confianza de los vecinos y, crucialmente, del personal de seguridad. Martínez Castañeda explicó que suelen entablar amistad con los vigilantes para extraer detalles específicos. Estos incluyen horarios de salida, rutinas y la identificación de personas vulnerables o que viajan frecuentemente.

Una vez que los criminales han mapeado las rutinas y las ausencias, planifican el robo con precisión. Entran al departamento cuando saben que no hay nadie, o atacan a residentes que se encuentran en condiciones de desventaja. Este tipo de delito aprovecha la intimidad y la tranquilidad que generan las rentas temporales en zonas residenciales.

Caso reciente en la Colonia Narvarte

La gravedad de esta situación se evidenció en la Colonia Narvarte, donde Arely, una residente local, fue testigo de un incidente significativo. Tres sujetos alquilaron un departamento durante una semana completa. Mientras uno de los propietarios del inmueble estaba ausente por viaje, los inquilinos ilegales cometieron el robo. Este caso ilustra cómo la presencia temporal puede enmascarar actividades criminales prolongadas.

Impacto estadístico y consecuencias

En lo que va del año, las autoridades han recibido denuncias por mil setecientos cincuenta y uno (1,751) robos a casas habitación en la Ciudad de México. Aunque no todos estos casos siguen la modalidad de alquiler, la tendencia alarmante sugiere que los delincuentes están adaptándose rápidamente a nuevas oportunidades tecnológicas. Las víctimas sufren no solo la pérdida de bienes, sino también una profunda sensación de vulnerabilidad en sus propios hogares.

Los expertos advierten que esta modalidad permite a los criminales operar con mayor impunidad al mezclarse con la población normal. La facilidad para acceder a las plataformas digitales y la falta de verificación rigurosa son puntos débiles críticos. La combinación de tecnología y falta de supervisión humana adecuada crea un entorno propicio para estos delitos planificados.

Medidas preventivas y recomendaciones

Frente a esta nueva amenaza, la comunidad y los administradores de condominios deben tomar acciones inmediatas. José Arturo Martínez Castañeda recomienda encarecidamente a los residentes conversar abiertamente con sus vecinos y con el administrador del edificio. El administrador juega un papel fundamental al poder mediar y implementar estrategias de seguridad personalizadas para la unidad habitacional.

Entre las medidas concretas sugeridas se encuentran la creación de grupos de chat vecinales para mantenerse informados sobre actividades sospechosas. También se recomienda reforzar las chapas de las puertas y la instalación de cámaras de videovigilancia en áreas comunes. Estas acciones, aunque sencillas, pueden disuadir a los delincuentes y proteger mejor a las comunidades frente a estas nuevas tácticas de robo.