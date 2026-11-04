Demócratas dominan elecciones intermedias y retienen el Senado

Los demócratas aseguran el control del Senado con victorias en Carolina del Sur, Georgia y Nuevo Hampshire, marcando un fuerte rechazo a la gestión de Trump.

Los demócratas han asegurado una victoria contundente en las elecciones intermedias de Estados Unidos, consolidando su mayoría en el Senado tras triunfos decisivos en estados clave como Carolina del Sur, Georgia y Nuevo Hampshire. Este resultado histórico marca un cambio significativo en el equilibrio de poder político, alejando a los republicanos de su objetivo de recuperar el control de la cámara alta del Congreso.

Victorias estratégicas garantizan la mayoría senatorial

La posible victoria de la candidata demócrata en Carolina del Sur, junto con el probable triunfo del exgobernador Roy Cooper en la carrera por el Senado de Carolina del Norte, proporcionaría al partido dos de los cuatro escaños que necesita obtener para hacerse con el control de esa cámara. En Carolina del Norte, el exgobernador Cooper habría derrotado con facilidad al republicano Michael Whatley, respaldado por Donald Trump, para hacerse con un escaño que hasta entonces ocupaba el partido del presidente, según las proyecciones de la prensa. Estas ganancias son fundamentales para mantener la balanza política en Washington durante los próximos años.

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El factor Trump influye en resultados inesperados

Los demócratas también se perfilaban a conservar los escaños en el Senado en Georgia y Nuevo Hampshire, dos contiendas que en su momento se consideraron reñidas, pero que habrían quedado fuera del alcance de los republicanos ante el descenso de la popularidad de Donald Trump. La campaña fue intensamente nacionalizada, con el propio mandatario diciendo a sus seguidores que hicieran como si él estuviera en la papeleta y celebrando docenas de mítines en las últimas semanas. Sin embargo, esta estrategia no logró detener la tendencia favorable a los demócratas en varias regiones tradicionales.

Reacción de votantes sobre economía y liderazgo

Según las encuestas a pie de urnas realizadas por SSRS para un consorcio de medios de comunicación locales, la mitad de los votantes de todo el país dijo que veía las elecciones como una oportunidad para reprender al presidente. Además, el 70% de los votantes encuestados dijo que quiere que el Congreso ejerza un mayor control sobre el presidente. Los votantes expresaron frustración por la guerra con Irán, el aumento de los precios del combustible y una creciente preocupación por la capacidad de compra, factores que jugaron en contra de los republicanos.

Impacto económico y aranceles bajo escrutinio

Sus aranceles a las importaciones, muchos de los cuales fueron anulados por los tribunales, y su decisión de atacar a Irán en febrero provocaron un aumento de los precios para los consumidores. Las encuestas de opinión muestran que lo que más preocupa a los votantes es la capacidad de compra y que desaprueban la gestión de Trump en este ámbito. El índice de aprobación de Trump ronda sus mínimos históricos, lo que refleja el descontento generalizado entre la ciudadanía respecto a la situación económica actual.

Ruptura histórica y cambios en representación

En Carolina del Sur, Andrews sería la primera demócrata en ganar un escaño en el Senado en 28 años, tras una contienda que ninguno de los partidos consideraba reñida hasta hace unas semanas. Tras la muerte del senador Lindsey Graham, su hermana Darline fue nombrada para ocupar su escaño y Trump la animó a presentarse a un mandato completo de seis años. Sin embargo, su inexperiencia política resultó ser un lastre frente a la candidatura demócrata. Esta derrota representa una ruptura significativa con el legado político familiar y regional que dominaba la escena estatal.