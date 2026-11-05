Demócratas Investigan a Trump y Familia por Corrupción y Conflictos

Los demócratas, con mayoría en el Congreso, lanzan investigaciones contra Donald Trump, Robert García lidera el Comité de Supervisión. Se examinan negocios, criptomonedas, indultos y gastos.

Los demócratas se han preparado meticulosamente para lanzar una serie exhaustiva de investigaciones parlamentarias sobre la Administración y los negocios personales del presidente Donald Trump. Esta iniciativa estratégica se consolida tras la victoria de su partido en ambas cámaras del Congreso durante las elecciones de mitad de mandato celebradas el 3 de noviembre. El objetivo principal es sortear la obstrucción habitual de la Casa Blanca y evitar los riesgos políticos asociados con un juicio político, un proceso que desgastó significativamente al Poder Legislativo estadounidense durante el primer mandato de Trump.

Liderazgo de Robert García en el Comité

Robert García, el representante demócrata que presidirá el poderoso Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, envió un mensaje contundente a los republicanos en las redes sociales la noche de las elecciones con el lema "CONTRATEN ABOGADOS". Con la mayoría garantizada en la Cámara y el Senado a partir de enero, los demócratas controlarán los comités, contarán con mayores presupuestos y personal, y tendrán la facultad de citar a comparecer. Esta autoridad legal podría obligar a la Administración Trump a ser receptiva ante las demandas y requerimientos del Congreso, marcando un cambio significativo en la dinámica de poder.

Also read Investigan prácticas monopólicas en organización y acceso a las competiciones de fútbol en México

Investigación de Criptomonedas y Conflictos de Interés

El focus central de la investigación recaerá sobre las actividades comerciales de la familia Trump y las acusaciones de corrupción, lideradas por Robert García. El congresista californiano ha publicado un recuento en tiempo real de las ganancias obtenidas por Donald Trump y su familia, destacando que el clan Trump ha multiplicado su fortuna desde el inicio de su segundo mandato. Documentos oficiales revelados a principios de julio indican que Donald Trump casi ha triplicado su patrimonio personal gracias a las criptomonedas, un detalle que ha sido identificado como un punto crítico para las investigaciones sobre posible fraude y abuso de poder.

Rol de Jared Kushner y Ron Wyden

Los demócratas ya han exigido que se rindan cuentas por los negocios de Jared Kushner, yerno de Trump, debido a su doble papel como asesor informal de política exterior y director de una firma de capital privado que realiza negocios con gobiernos extranjeros. Paralelamente, el senador Ron Wyden, quien aspira a presidir el Comité de Finanzas, tiene la intención de priorizar temas de corrupción y acceso a servicios financieros. Daniel Goshorn, asesor principal de investigaciones del Comité de Finanzas, señala que el capital privado es una preocupación clave por cómo sus estructuras financieras afectan costos de atención médica, vivienda y otras necesidades esenciales, además de cuestionar las estructuras tributarias favorables a los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial.

Gastos Públicos y Efectos Económicos

Dada la inflación y el aumento del precio de la gasolina que afectan gravemente el bolsillo de los estadounidenses, los demócratas prestarán mucha atención al gasto público de la Administración Trump, considerado derrochador. Se examinarán proyectos ostentosos destinados a transformar el paisaje de Washington D.C., como el estanque reflectante del Monumento a Lincoln y el enorme salón de baile de la Casa Blanca. Asimismo, se investigará el propuesto Arco del Triunfo de 76 metros, cuyo costo se estima en varios cientos de millones de dólares, evaluando si estos gastos responden al interés público o a intereses privados.

Indultos Presidenciales y Casos Específicos

La investigación también cubrirá los numerosos indultos presidenciales otorgados durante el segundo mandato de Donald Trump, centrándose en pagos realizados por individuos o familias adineradas a cambio de clemencia. Según The New York Times, Alina Habba Mildon, una de las exabogadas de Trump, recibió 50 millones de dólares para ayudar a conseguir el indulto de un miembro de una acaudalada familia venezolana. Además, los demócratas buscan investigar el indulto concedido al fundador y exdirector ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, quien se declaró culpable de delitos de lavado de dinero, buscando determinar si intereses extranjeros influyeron en estas decisiones políticas.