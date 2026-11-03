Demócratas lideran encuestas hacia elecciones en EE.UU.: Escenarios para el Congreso

Los demócratas mantienen ventaja en encuestas para las elecciones de medio término. Analizamos el impacto en la Cámara y el Senado, junto con controversias electorales y el peso de la industria tecnológica.

Los demócratas se presentan para las elecciones del martes con una ventaja estadística significativa en las encuestas, lo que les permite vislumbrar la posibilidad de recuperar el control del Congreso de Estados Unidos. Este escenario electoral, marcado por la disputa de 35 escaños del Senado y los 435 de la Cámara de Representantes, refleja un clima político tenso donde la aprobación del presidente influye directamente en la percepción del votante sobre la economía y la política exterior.

Ventaja demócrata en contendas senatoriales

Un sondeo conjunto de The New York Times y Siena College, publicado ayer, posiciona a los demócratas al frente en seis de las siete contiendas senatoriales clave analizadas: Michigan, Texas, Maine, Ohio, Kansas y Alaska. En Iowa, los datos no muestran una tendencia clara a favor de ninguno de los dos partidos. La estrategia de los demócratas requiere conservar sus puestos actuales y ganar al menos cuatro escaños a los republicanos para asegurar la mayoría. Actualmente, solo el escaño de Michigan pertenece a la oposición, lo que hace vital el desempeño en los demás estados.

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La recuperación de la minoría senatorial presenta obstáculos históricos y geográficos. Una victoria demócrata en Texas representaría el primer triunfo de su partido en una elección senatorial desde 1988. De manera similar, en Kansas, el éxito marcaría la primera victoria demócrata en este cargo desde 1932. Estos datos subrayan la dificultad estructural del mapa electoral actual para la oposición, a pesar de la ventaja general que marcan las encuestas.

Impacto del presidente y aprobaciones

Los factores económicos y geopolíticos continúan afectando negativamente al Partido Republicano. El aumento en los precios de los alimentos y los combustibles, junto con la guerra con Irán, generan un contexto desfavorable para la administración actual. En los siete estados incluidos en la encuesta, el mandatario presidencial registra únicamente un 38 por ciento de respaldo. Esta baja aprobación es un factor determinante en la motivación del votante republicano para acudir a las urnas o abstenerse.

Las firmas de análisis político calculan probabilidades específicas para los resultados. Decision Desk HQ estima que los demócratas tienen un 84 por ciento de posibilidades de ganar la Cámara de Representantes y un 64 por ciento de obtener la mayoría en el Senado. Otras proyecciones elevan ligeramente esta última probabilidad a un 65 por ciento. No obstante, algunos analistas advierten que las encuestas podrían sobrestimar el avance demócrata debido a una subrepresentación histórica de los votantes republicanos en los muestreos.

Controversias y intervenciones federales

El Departamento de Justicia ha intervenido en dos controversias electorales recientes que han generado debate sobre la imparcialidad del proceso. En California, la dependencia intentó invalidar los votos por correo de aproximadamente 20 mil personas por posibles dudas sobre su ciudadanía estadounidense. El estado de California argumenta que cuenta con controles propios para verificar la elegibilidad y considera que el gobierno federal no tiene autoridad para bloquear esos sufragios.

En Alaska, el Departamento de Justicia investigó a Daniel J. Sullivan, un candidato que comparte nombre con el senador republicano Dan Sullivan. El departamento solicitó detener la certificación electoral si la diferencia de votos era estrecha. Sin embargo, la jueza Sharon Gleason rechazó la petición, argumentando que la intervención podía comprometer el secreto del voto. El Departamento de Justicia apeló esta decisión. La campaña de la candidata Mary Peltola participó en el reclutamiento de Sullivan, quien es un maestro jubilado, aunque ella negó tener relación directa con su estrategia y él rechazó la acusación de confundir a los electores.

Donaciones y efectos en el mercado financiero

El panorama financiero está siendo observado de cerca debido al impacto de las ganancias electorales en la regulación. Wall Street monitorea el resultado sabiendo que si los demócratas controlan una o ambas cámaras, podrían impulsar investigaciones sobre empresas financieras y organismos reguladores. Esto incluye cambios potenciales en las reglas para las criptomonedas, las comisiones por pagos con tarjeta y las inversiones en Inteligencia Artificial. Elon Musk se ha posicionado como el donante más influyente, invirtiendo 474 millones de dólares en donaciones al Partido Republicano.

En Ohio, el demócrata Sherrod Brown busca recuperar el escaño frente al republicano Jon Husted. Brown, crítico de las criptomonedas, enfrentará a grupos del sector que han gastado más de 50 millones de dólares para impedir su regreso al Senado. En Kansas, el republicano Roger Marshall compite contra Adam Hamilton, donde Marshall ha apoyado la limitación de comisiones bancarias, medida rechazada por el sector financiero. En Nebraska, el independiente Dan Osborn critica esas comisiones, calificándolas de estafa, mientras compite contra Pete Ricketts.