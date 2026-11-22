El Partido Demócrata asegura 258 asientos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la mayor victoria desde 1992, impulsado por el descontento económico y político.

El Partido Demócrata ha logrado un hito histórico en las elecciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, asegurando al menos 258 escaños en la legislatura federal. Esta cifra representa el mayor número de asientos conquistados por la formación política desde principios de la década de 1990, marcando un momento decisivo en el panorama político nacional. Ni los republicanos ni los demócratas habían alcanzado tales cifras desde el año 1992, cuando el Partido Demócrata también se hizo con 258 asientos en la misma institución legislativa.

Victoria en Carolina del Norte sella la mayoría

El Partido Demócrata alcanzó este importante hito tras la victoria del candidato Chuck Hubbard en el distrito 5 de Carolina del Norte. Hubbard logró derrotar a la congressista republicana Virginia Foxx, un triunfo clave según las proyecciones divulgadas este domingo por NBC News. La red de televisión proyecta que en al menos una de las carreras restantes, el Partido Demócrata también obtendrá la victoria, confirmando la solidez de su avance en la Cámara.

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Jeffries celebra el mandato para el cambio radical

Hakeem Jeffries, elegido por los demócratas como su candidato a presidir la Cámara de Representantes, emitió un comunicado recogido por The New York Times para celebrar el logro. Jeffries afirmó que el pueblo de su gran país otorgó a los demócratas de la Cámara una mayoría histórica con el mandato de luchar por una América asequible. El líder demócrata subrayó que juntos trabajarían arduamente para lograr el cambio radical de rumbo que el pueblo estadounidense exige, reafirmando la unidad de su grupo parlamentario.

Descontento económico impulsa victorias demócratas

Las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre reflejaron amplias victorias frente a los republicanos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Este éxito se vio impulsado, en parte, por el descontento generalizado de la población respecto a la guerra de Estados Unidos contra Irán y los elevados precios que afectan a los consumidores. La frustración ciudadana con la situación económica y la política exterior jugó un papel determinante en el cambio de tendencia electoral.

El Senado alcanza su mayoría más amplia desde 2010

Además del triunfo en la Cámara, el Partido Demócrata consolidó su poder legislativo en otras áreas clave durante la jornada electoral. El pasado miércoles, el Partido Demócrata logró en el Senado su mayoría más amplia desde 2010, alcanzando los 56 escaños. Este logro se produjo tras imponerse en Alaska en los comicios del pasado 3 de noviembre, demostrando una cohesión estratégica que permite a la formación controlar ambas cámaras del Congreso.