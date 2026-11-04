Demócratas Recupera el Senado y Lidera en Cámara Baja en EE.UU.

El Partido Demócrata retoma el control del Senado y lidera en la Cámara de Representantes tras victorias clave en estados históricos, marcando un cambio legislativo significativo en Estados Unidos.

El Partido Demócrata ha recuperado el control absoluto del Senado de Estados Unidos y se encamina hacia la mayoría en la Cámara de Representantes. Este hito histórico se consolida tras una serie de victorias en estados tradicionalmente republicanos, según confirman las proyecciones de Associated Press, Reuters, ABC News y CBS News.

Mayoría en el Senado y Victorias Clave

El Partido Demócrata aseguró la mayoría senatorial al arrebatar cuatro escaños a los republicanos. Las victorias se registraron en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio y Texas. Además, los demócratas consolidaron su avance con triunfos en Iowa y Kansas. Antes de estos comicios, el Senado estaba dominado por los republicanos con 53 escaños frente a 47 demócratas.

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En Carolina del Norte, el exgobernador Roy Cooper derrotó al republicano Michael Whatley. Este triunfo devolvió el asiento al control demócrata. La Agencia Associated Press confirmó que esta pérdida republicana fue crucial para el cambio de poder legislativo.

Descontento Elector y Cambios Históricos

Las encuestas de salida de Associated Press y Reuters revelan un profundo descontento ciudadano. Cerca de tres cuartas partes de los electores declararon estar enojados o insatisfechos con la dirección del país. Este clima político influyó directamente en los resultados de varios distritos clave.

En Carolina del Sur, la demócrata Annie Andrews venció a Darline Graham. Por su parte, en Ohio, el senador Sherrod Brown recuperó el escaño perdido en 2024. Brown derrotó al republicano Jon Husted, marcando un regreso político significativo en ese estado.

El estado de Texas registró un triunfo histórico para los demócratas. James Talarico derrotó al procurador general republicano Ken Paxton. Este resultado rompió una racha de décadas sin victorias senatoriales demócratas en Texas.

En Iowa, el republican Josh Turek derrotó a la representante Ashley Hinson. Sin embargo, Adam Hamilton logró un logro histórico en Kansas. Hamilton venció al senador Roger Marshall, convirtiéndose en el primer demócrata elegido senador en ese estado en 94 años.

Avance en la Cámara de Representantes

Los demócratas también avanzan firmemente hacia el control de la Cámara de Representantes. Las proyecciones indican siete victorias en distritos previamente bajo control republicano. Reuters informó que los principales medios televisivos proyectan el cambio de liderazgo en la Cámara Baja.

Para asegurar el control, el Partido Demócrata necesitaba una ganancia neta de tres escaños. Las siete victorias obtenidas los posicionan claramente para liderar el legislativo. Associated Press reportó hasta el cierre de esta edición que los demócratas derrotaron a seis representantes republicanos en contiendas clave.

Entre las derrotas republicanas destacaron las de Tom Kean en Nueva Jersey. También cayeron Ryan Mackenzie, Scott Perry y Rob Bresnahan en Pensilvania. Las victorias demócratas se extendieron a distritos en Carolina del Norte y Kentucky.

Impacto en Gubernaturas y Legado Político

En Florida, los republicanos no lograron los avances esperados. A pesar de modificar los límites de varios distritos para favorecer a sus candidatos, los demócratas conservaron tres posiciones. Los representantes Kathy Castor, Jared Moskowitz y Pia Dandiya mantuvieron sus escaños.

Las elecciones estatales produjeron cambios de liderazgo en importantes gubernaturas. En Georgia, Keisha Lance Bottoms derrotó al republicano Rick Jackson. Se convirtió en la primera mujer afroamericana elegida gobernadora en la historia de Estados Unidos.

En Texas, Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott. Hinojosa es la primera mujer latina en ocupar ese cargo. Su victoria marca el regreso de los demócratas a la gubernatura texana desde la década de 1990.

En Ohio, la demócrata Amy Acton derrotó al republicano Vivek Ramaswamy. En Wisconsin, David Crowley venció al republicano Tom Tiffany. En Iowa, Rob Sand también aseguró la gobernatura al derrotar a Zach Lahn.

Este ciclo electoral es notable por la frecuencia de cambios de control. Solo dos veces en los últimos 50 años ha cambiado el control de ambas cámaras en el mismo proceso. La recuperación demócrata del Senado y la Cámara Baja representa un punto de inflexión legislativo en la política estadounidense reciente.