Demanda de conectividad en México: Faltan ajustes en indicadores del PNER 2026-2030

Un análisis rigoroso del nuevo indicador del PNER 2026-2030 revela que el objetivo de conectividad sin exclusión real puede cumplirse formalmente, pero con graves carencias en la medición de la conectividad en zonas marginadas y en el desarrollo de proyectos de telecomunicaciones y radiodifusión que atiende a pueblos indígenas y afromexicanos.

El Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2026-2030 (PNER), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2026 y emitido conjuntamente por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), describe una arquitectura de rendición de cuentas que puede cumplirse formalmente sin que ningún habitante adicional de zonas marginadas obtenga conectividad real.

Este objetivo se logró tras un análisis riguroso de los indicadores de medición del PNER 2026-2030. El Indicador 1.1 propone medir el avance del programa contabilizando la cantidad de espectro radioeléctrico puesto a disposición para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT), con una meta de pasar de 695 MHz en 2025 a 1095 MHz en 2030, es decir, 400 MHz adicionales.

Sin embargo, el indicador usa el MHz como unidad de medida universal y no hace ninguna distinción entre las bandas de frecuencia, lo que es tecnológicamente insostenible. El Indicador 1.2 pretende medir el incremento en la proporción de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión desplegada en zonas desatendidas, con una meta del 30% para 2030.

Esta meta está blemada por varias fallas: la infraestructura «podrá ser medida en números absolutos, por ejemplo, cantidad de estaciones o kilómetros de fibra óptica», y la fórmula del indicador consolida todo en una sola proporción sin definir la unidad de medida definitiva. Además, el valor de línea base del Indicador 1.2 es 'NA' para 2025, y el cálculo porcentual no será posible hasta 2027, lo cual es una falla metodológica de fondo.

El Indicador 2.1 mide el porcentaje de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas atendidas con programas y acciones para el desarrollo de proyectos de telecomunicaciones y radiodifusión, con una meta del 30% para 2030. Sin embargo, el indicador es conceptualmente problemática ya que incluye talleres, jornadas, asesorías o materiales informativos, lo que puede igualarse a una comunidad que tiene una red operativa





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