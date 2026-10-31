Demanda internacional de vuelos se mantiene firme pese a la incertidumbre en Medio Oriente

El informe de la IATA muestra una ligera contracción regional en septiembre, con variaciones significativas entre zonas aéreas, mientras el sector global persiste en un equilibrio complicado por precios del crudo y tensiones geopolíticas.

El informe más reciente de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional ( IATA) revela que la demanda global de vuelos en septiembre de 2024 se vio comprimida en términos de ingresos por pasajero por kilómetro, registrando una caída del 0,5 % en comparación con el mismo mes del año anterior.

Debilidad del mercado en Medio Oriente comprime demanda global

Este descenso se explica principalmente por la debilidad persistente del mercado en Medio Oriente y norte‑américa, aunque el rendimiento variaba de forma regional y algunos mercados mostraron signos de aliento. En particular, al retirar la influencia de Medio Oriente, la demanda interanual mostró un modesto incremento del 0,3 %, reflejando el crecimiento sostenido en otros sectores geográficos.

Also read Precios del petróleo cierran con alzas ante temores de una escalada del conflicto en Oriente Medio

La capacidad aérea, medida en asientos por kilómetro disponible, también se redujo marginalmente, con una contracción del 0,2 % respecto a septiembre de 2023, mientras que el factor de ocupación se situó en 83,2 %, un 0,3 puntos porcentuales por debajo del índice anterior. Introduciendo un análisis más granular, la demanda internacional creció un 0,4 % anual, y si se excluye el corredor Medio Oriente‑Asia, el incremento se dispara al 1,7 %.

Por contraste, la demanda doméstica mundial se contrajo un 2,2 %, reflejando retos internos y la volatilidad de precios petroleros que afectan el gasto en viajes. Según Marie Owens Thomsen, vicepresidenta senior de Sustentabilidad y economista en jefe de la IATA, "la continuación de la incertidumbre geopolítica y la fluctuación de los precios del petróleo mantienen la capacidad de plazas aéreas por encima de los niveles de 2025 en octubre y noviembre, aunque el crecimiento sigue siendo débil y existen claros desequilibrios regionale.

Estas tendencias son típicas de los ciclos aerotransportivos influenciados por eventos geopolíticos y precios del crudo.

Estabilidad en Norteamérica y crecimiento en América Latina

" Desde la perspectiva regional, las aerolíneas norte‑americanas registaron una demanda estable en septiembre, con un 0 % de variación respecto al mismo mes del año anterior. No obstante, la disponibilidad de asientos se redujo un 2 % interanual y el factor de ocupación alcanzó el 85 %.

En América Latina, el sector experimentó un fuerte incremento anual del 8,2 % en la demanda, con una ampliación del 7,6 % en la capacidad y un factor de ocupación del 84 %. Al contrario, las aerolíneas del Medio Oriente registraron una contracción del 7,5 % en la demanda, una caída interanual en capacidad del 3,3 % y un factor de ocupación de 78 %, 3,6 puntos porcentuales por debajo del trimestre previo.

Recuperación europea y caída en corredores Medio Oriente Asia

Europa también mostró signos de recuperación con un 1,8 % de crecimiento interanual en la demanda, un aumento del 1,2 % en la capacidad y un factor de ocupación que alcanzó el 86 %. Los corredores transatlánticos experimentaron una ligera contracción del 0,6 %, mejor que la contracción del 2,5 % observada en agosto. En el corredor Medio Oriente‑Asia, la contracción se intensificó, descendent al 9 %.

Este panorama refleja una aviación global que se mantiene en un delicado equilibrio: la recuperación de algunos mercados se ve oscurecida por la incertidumbre en otros, y los operadores aeroportuarios siguen vigilando de cerca los movimientos económicos y políticos que podrían alterar la dinámica de la demanda y la capacidad aérea. Con la mirada puesta en el resto de la temporada, los analistas predicen que las aerolíneas podrían mantener su libro de asientos por encima de los niveles 2025 en los meses siguientes, aunque el ritmo de adopción permanecerá de terreno bajo hasta que se estabilicen los precios de la energía y se alivien las tensiones geopolíticas.