Demanda por muerte de trabajador en Marietta expone fallas de seguridad laboral en Georgia

Familia de Amadeo Reyes Barrios demanda a empresas tras fallecimiento por operación de excavadora en área de riesgo. Caso evidencia riesgos de maquinaria pesada en trabajos industriales y ofrece guía legal para familias

La demanda civil presentada por la familia de Amadeo Reyes Barrios, un trabajador que falleció en una instalación industrial en Marietta, Georgia, alega que el accidente se produjo cuando una excavadora movió escombros mientras él se encontraba dentro del área de riesgo.

Según la documentación, el incidente ocurrió en las instalaciones ubicadas en 2150 County Services Parkway, donde Reyes Barrios trabajaba cerca de una pila de escombros. El abogado de la familia, Brian Holcomb, afirma que no se aplicaron protocolos básicos de seguridad, como asegurar que los trabajadores estuvieran fuera de la zona de peligro antes de operar maquinaria pesada. La demanda busca compensación económica por la pérdida y daños punitivos, argumentando negligencia grave. Las empresas demandadas no han emitido comentarios públicos.

El caso avanza en los tribunales del condado de Cobb, mientras los tres hijos de la víctima crecen sin su padre. Este hecho coincide con estadísticas que revelan que los accidentes relacionados con maquinaria y equipos son una de las principales causas de muerte laboral en Georgia. En 2024, se registraron 40 fallecimientos por contacto con objetos y equipos, representando aproximadamente una quinta parte del total de muertes laborales en el estado.

Sectores como construcción, transporte, manufactura y actividades industriales presentan mayor riesgo. Expertos en seguridad laboral señalan que la separación adecuada entre maquinaria pesada y áreas de trabajo humano es fundamental para prevenir tragedias. En el caso específico, la familia sostiene que una medida tan básica habría evitado el desenlace. El abogado Holcomb subraya que, bajo la ley de Georgia, las instalaciones industriales tienen la obligación de garantizar dicha separación.

Ante una muerte laboral, las familias en Georgia cuentan con varias vías legales. Por un lado, pueden acceder al sistema de compensación laboral, que cubre gastos médicos, funerarios y beneficios económicos sin necesidad de probar negligencia. Paralelamente, pueden presentar demandas civiles por muerte injusta contra terceros, como contratistas o propietarios, si existen indicios de fallas de seguridad. Abogados especializados recomiendan no firmar documentos sin asesoría legal y conservar toda evidencia, como reportes policiales, certificados de defunción y registros laborales.

Organizaciones sin fines de lucro, como Georgia Legal Services Program, ofrecen asistencia gratuita en 154 condados del estado, con atención en español. Además, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) puede investigar posibles violaciones. Los abogados privados suelen trabajar bajo acuerdos de contingencia, lo que reduce la carga económica inicial para las familias. Se insta a los trabajadores a denunciar condiciones inseguras y a conocer sus derechos dentro del sistema laboral estadounidense





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