Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

Demencia frontotemporal: síntomas y desafíos en la detección temprana

Salud News

Demencia frontotemporal: síntomas y desafíos en la detección temprana
Demencia FrontotemporalSíntomasDetección Temprana
📆5/23/2026 8:22 PM
📰HarpersBazaarmx
88 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 63% · Publisher: 63%

La demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa, se caracteriza por cambios en la conducta y el lenguaje que a menudo se interpretan como problemas cotidianos. Se diferencia de la demencia Alzheimer por sus síntomas iniciales, que no siempre se relacionan con la pérdida de memoria.

La demencia frontotemporal , una enfermedad neurodegenerativa, se caracteriza por cambios en la conducta y el lenguaje, que a menudo se interpretan como estrés, agotamiento o problemas de carácter.

A diferencia de la demencia Alzheimer, los síntomas iniciales no siempre se relacionan con la pérdida de memoria, sino con alteraciones en la personalidad, el comportamiento y la capacidad de comunicación. Los cambios pueden manifestarse como impulsividad, comentarios inapropiados, irritabilidad, pérdida de empatía, apatía o una disminución en la capacidad de tomar decisiones. Estos síntomas, a menudo, se interpretan como problemas cotidianos, lo que dificulta la detección temprana de la enfermedad.

La demencia frontotemporal afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, áreas responsables de la conducta, el lenguaje, el control emocional y la toma de decisiones. La enfermedad puede manifestarse de manera gradual, con cambios en la personalidad, el comportamiento y la capacidad de comunicación que se intensifican con el tiempo. Algunos síntomas comunes incluyen: - Alteraciones en el lenguaje, como la dificultad para encontrar palabras, usar términos incorrectos o tener problemas para seguir una conversación fluida.

- Comportamientos repetitivos, como la repetición de frases, movimientos o rutinas. - Apatía, pérdida de interés en actividades y personas que antes le importaban. - Cambios en los hábitos alimenticios, como el consumo compulsivo de azúcar o carbohidratos. - Impulsividad, falta de precaución y toma de decisiones fuera de la norma.

- Desinterés por las responsabilidades y el bienestar personal. La detección temprana de la demencia frontotemporal es crucial para buscar apoyo médico, comprender la enfermedad y reducir la incertidumbre que rodea el diagnóstico. Un diagnóstico temprano puede ayudar a los pacientes a recibir el tratamiento adecuado y mejorar su calidad de vida

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

HarpersBazaarmx /  🏆 24. in MX

Demencia Frontotemporal Síntomas Detección Temprana Comportamiento Lenguaje Personalidad Demencia Alzheimer

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Justicia electoral cercana: diálogos sobre nuestra democracia iniciados en TijuanaJusticia electoral cercana: diálogos sobre nuestra democracia iniciados en TijuanaEsta iniciativa, que busca abrir una conversación institucional con las regiones del país para entender mejor sus problemas democráticos, cuenta con una premisa clara: la norma puede ser general, pero los conflictos no se expresan igual en todos los territorios. Los seminarios giran en torno a cuatro desafíos centrales: los derechos político-electorales de pueblos indígenas y grupos de atención prioritaria, el impacto de la Inteligencia Artificial y las plataformas digitales en las elecciones, la elección judicial y los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia electoral.
Read more »

Residentes del Congo incendian un centro de tratamiento del Ébola mientras crece el miedo y la iraResidentes del Congo incendian un centro de tratamiento del Ébola mientras crece el miedo y la iraEl ataque incendiario en Rwampara refleja los desafíos que enfrentan los trabajadores de la salud al intentar frenar el raro virus del Ébola
Read more »

Moody’s mantiene calificación de Pemex en B1; perfil crediticio sigue limitado, resaltaMoody’s mantiene calificación de Pemex en B1; perfil crediticio sigue limitado, resalta'El perfil crediticio de Pemex sigue limitado por desafíos operativos persistentes, que continúan resultando en flujo de caja libre negativo y necesidades significativas de financiamiento”, dijo la agencia
Read more »

Miroslava Montemayor divulgó su proceso contra una rara enfermedadMiroslava Montemayor divulgó su proceso contra una rara enfermedadLa presentadora de la Champions League compartió en sus redes sociales el diagnóstico y evolución de su enfermedad, osteomalacia inducida por tumor, y contó sus síntomas y su tratamiento.
Read more »

Lo que realmente funciona para alejar a las chinches de tu casa antes de que sean plagaLo que realmente funciona para alejar a las chinches de tu casa antes de que sean plagaDescubre cómo prevenir y combatir la presencia de chinches en tu casa con las medidas de limpieza, orden y detección avaladas por especialistas de la UNAM.
Read more »

Erin Moriarty pensó que iba a morir durante el rodaje de la última temporada de ‘The Boys’Erin Moriarty pensó que iba a morir durante el rodaje de la última temporada de ‘The Boys’La actriz también habló del impacto físico y emocional de enfrentar sus síntomas bajo el escrutinio público
Read more »



Render Time: 2026-05-23 23:22:34