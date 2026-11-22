Demi Moore comparte anécdotas sobre su embarazo de ocho meses y la incomodidad de Tom Cruise en 'Aclarar las cosas'. Análisis del rodaje histórico y el apoyo a las madres actrices.

Demi Moore ha revelado detalles íntimos sobre la producción de su única colaboración cinematográfica con Tom Cruise, titulada "Aclarar las cosas". La actriz y comunicóloga por la UNAM, quien también es redactora y creadora de contenido, aprovechó una sesión de preguntas y respuestas con Jia Tolentino durante el Festival New Yorker este fin de semana. En dicha charla, Moore describió cómo su estado de embarazo avanzado de casi ocho meses afectó la dinámica entre ambos astros de Hollywood durante las lecturas del guion.

Detalles del rodaje y la incomodidad de Cruise

Moore explicó que, al comenzar las sesiones de lectura junto al director y su coprotagonista, ella portaba a su segundo hijo. La actriz señaló que, aunque se sentía físicamente bien, notaba una tensión evidente en su compañero de reparto. Tom Cruise, quien interpretó a Daniel Kaffee, un abogado militar inexperto que defiende a dos soldados acusados de golpear brutalmente a un compañero, parecía incómodo con la situación. Moore declaró que Cruise se sentía "bastante avergonzado" ante la presencia de una compañera embarazada en medio del rodaje, un comentario que resuena con la percepción actual de la actriz sobre aquella época.

Also read Atenea Gómez llama a cerrar filas en Morena rumbo a 2027

La película, que marcó la única oportunidad de compartir pantalla para esta generación de estrellas privilegiadas en los años noventa, se desarrolló durante un periodo crítico para las madres en la industria del cine. Moore recordó que no era habitual que las actrices de Hollywood tuvieran hijos mientras desarrollaban sus carreras profesionales. En contraste con la narrativa actual, ella nunca consideró que debiera elegir entre su profesión exitosa y su deseo de convertirse en madre, optando por intentar compaginar ambas facetas de su vida sin contar con un apoyo institucional significativo en ese momento.

Presión por demostrar la maternidad profesional

La actriz afirmó que su decisión de continuar actuando mientras estaba embarazada generó una presión significativa para demostrar que era posible equilibrar ambos roles. Moore cuestionó las normas sociales de la época preguntándose por qué las mujeres no podían tener hijos y carreras al mismo tiempo. Sin embargo, reconoce ahora que esa lucha implicó una carga extra de responsabilidad, ya que su presencia en el set era vista como un desafío a las convenciones establecidas de la industria cinematográfica norteamericana.

En retrospectiva, Moore valora que sus compañeras de profesión cuenten con más apoyo hoy en día para equilibrar las responsabilidades laborales y la maternidad. La actriz describió las tareas logísticas de aquella época, como el acto de estar amamantando y luego bloqueando y ensayando una escena, como una experiencia que llevó su cuerpo al límite. Esta reflexión sobre su pasado profesional ilumina la evolución de las condiciones laborales para las mujeres en el cine y la televisión contemporánea.

Contexto de la colaboración en la pantalla

En "Aclarar las cosas", Moore dio vida a la teniente comandante JoAnne Galloway, quien sospecha que un supuesto Código Rojo está detrás del crimen. Esta teoría comenzó a ser considerada también por el personaje de Cruise a medida que avanzaba la trama judicial. La película se convirtió en un referente del género legal dramático y consolidó la posición privilegiada de ambos actores entre los más cotizados de la industria durante aquella década. Más de tres décadas después, este recuerdo resurge como un testimonio sobre los cambios sociales en Hollywood.

La intervención de Moore en el Festival New Yorker destaca el impacto cultural de su trayectoria. Aunque sus carreras superan las cuatro décadas, su capacidad para narrar estos momentos históricos ofrece una perspectiva única sobre la industria del séptimo arte. La actriz continúa siendo una figura relevante al compartir estas anécdotas y reflexiones, conectando el cine clásico con las discusiones modernas sobre equidad de género y maternidad en el ámbito laboral.