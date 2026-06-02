Demis Acosta, migrante hondureño, busca regularizarse en Guanajuato tras quedar varado en México

Tras fracasar en su intento por alcanzar el sueño americano debido a la enfermedad y muerte de su madre, Demis Acosta, proveniente de Honduras, ahora lucha por establecerse en Guanajuato con su familia. El migrante relata los peligros vividos en su paso por México, incluyendo el acecho de cárteles y la falta de apoyo, y expresa su esperanza de obtener un permiso de residencia para trabajar en la región industrial y lograr una vida segura.

Demis Acosta, un migrante hondureño , busca establecerse en Guanajuato con su esposa e hijos tras quedar varado en México y ver truncado su sueño americano debido a la enfermedad y fallecimiento de su madre.

Lleva varios meses en el país y ahora intenta regularizar su situación migratoria para construir un nuevo hogar. Junto a su familia, soportó condiciones extremas durante el viaje: hambre, cansancio, frío, sol, lluvia y miedo, además de enfrentar el peligro de secuestros y el reclutamiento forzado por grupos criminales, especialmente en states como Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Recuerda con horror cómo, en lugares como Coatzacoalcos y Tierra Blanca, muchos migrantes son víctimas de violencia sin recibir ayuda.

Actualmente, Demis gestiona trámites ante el Instituto Nacional de Migración, pero el proceso es lento y costoso. Necesita 9,800 pesos para una residencia permanente por persona o 4,500 para un permiso temporal anual, y debe reunir el dinero para los cuatro miembros de su familia. Sueña con conseguir un empleo en una zona industrial de Guanajuato, donde percibe mayor seguridad, mejor trato humano y un entorno favorable para su fe.

Destaca que, a diferencia de otras regiones como la Ciudad de México, aquí la gente teme a Dios y la policía no extorsiona. Su mayor anhelo es obtener la documentación que le permita trabajar legalmente y ofrecer estabilidad a sus seres queridos, valorando la calidad humana y la tranquilidad que encuentra en la entidad





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