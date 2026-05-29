Democratización del mercado de valores en México: CNBV busca que empresas pequeñas y medianas tengan acceso real a financiamiento

Democratización del mercado de valores en México: CNBV busca que empresas pequeñas y medianas tengan acceso real a financiamiento
📆5/29/2026 6:14 PM
📰El Economista
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) considera que es necesario democratizar el mercado de valores en México para que todas las empresas, independientemente de su tamaño, tengan acceso real a diversas fuentes de financiamiento. La CNBV espera que la democratización se centre en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que representan entre el 70% y 80% de las unidades productivas en México y generan el 80% del empleo. La CNBV busca que el mercado deje de ser exclusivo para grandes corporaciones y se convierta en una opción viable para empresas en proceso de consolidación que buscan integrarse a cadenas productivas. La CNBV también busca acelerar el registro ante el Registro Nacional de Valores (RNV) mediante una participación más activa de las casas de bolsa y las bolsas de valores en el análisis de las empresas, descentralizando la revisión que antes recaía exclusivamente en la autoridad.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores consideró que se debe democratización el mercado de valores, con el objetivo de que todas las empresas mexicanas, sin importar su tamaño, tengan acceso real a diversas fuentes de financiamien to.

Aseguró que la democratización se centra en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que representan entre el 70% y 80% de las unidades productivas en México y generan el 80% del empleo. La CNBV busca que el mercado deje de ser exclusivo para grandes corporativos y se convierta en una opción viable para empresas en proceso de consolidación que buscan integrarse a cadenas productivas.

Busca agilizar el registro ante el Registro Nacional de Valores (RNV) mediante una participación más activa de las casas de bolsa y las bolsas de valores en el análisis de las empresas, descentralizando la revisión que antes recaía exclusivamente en la autoridad. Agregó que ‘más allá del capital, el mercado ofrece a las empresas la oportunidad de consolidar sus gobiernos corporativos, lo que mejora su toma de decisiones y capacidad de expansión’.

Ante esto, Cabrera expuso que la regulacióno no deseadas, brindando seguridad jurídica a los fundadores mientras acceden a nuevos inversionistas. La modernización también incluye el fortalecimiento de la divulgación de información sobre sostenibilidad bajo los estándares internacionales IFRS S1 y S2.

‘Esto busca alinear a las empresas mexicanas con las exigencias de los inversionistas globales, promoviendo una sociedad más próspera y equitativa’. Finalmente, el directivo del organismo regulador enfatiza que el éxito de esta democratización es una responsabilidad compartida.

‘No depende solo de la regulación, sino del esfuerzo conjunto de emisoras, intermediarios e inversionistas para construir un mercado más sólido y competitivo.

