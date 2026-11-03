Denuncia contra sacerdotes taurinos ante el Vaticano en España

Activistas presentan denuncia formal al Vaticano contra cinco sacerdotes españoles por promover la tauromaquia. La Iglesia enfrenta presión para condenar estas prácticas consideradas bárbaras.

Activistas por los derechos de los animales presentaron una denuncia formal ante el Vaticano el martes contra cinco sacerdotes españoles. Esta acción busca que la Santa Sede condene públicamente a estos religiosos por su defensa abierta de la tauromaquia. La medida representa un esfuerzo continuo para alinear las prácticas religiosas en España con los principios modernos de protección animal.

Denuncia formal ante el Dicasterio para el Clero

Laura Sgro, representante de los activistas, presentó el expediente ante el Dicasterio para el Clero. Su objetivo es obligar a la Santa Sede a investigar a los sacerdotes por la promoción pública de las corridas de toros. En virtud del derecho canónico, este procedimiento conocido como 'denuntiatio' notifica formalmente al dicasterio sobre una presunta falta. La iniciativa busca establecer un precedente oficial sobre el estatus de estos eventos dentro del ámbito eclesiástico.

Also read María Montserrat Alvarado, primera mujer laica al frente de la Comunicación del Vaticano

Sgro afirmó que la Iglesia, especialmente la Iglesia española, nunca se ha posicionado claramente sobre esta cuestión. Señaló que cuando Cataluña prohibió las corridas en 2012, la Conferencia Episcopal Española prácticamente enterró el tema. Considera que esta denuncia es importante para iniciar una reflexión genuina sobre el asunto, más allá de los casos individuales de los cinco sacerdotes implicados.

Contradicción entre fe católica y fiesta taurina

En España se celebran aproximadamente 1.500 festejos taurinos al año. Muchas de estas corridas se realizan en honor a santos católicos, incluida la Virgen María. Durante estos eventos, los sacerdotes suelen oficiar ritos religiosos como parte de la celebración. Esta fusión de fe y toros ha sido criticada por considerar la práctica bárbara y arcaica.

Los activistas acusan a los sacerdotes españoles de glorificar la tauromaquia de manera explícita. Algunos han descrito este espectáculo sangriento como un símbolo del cristianismo. También han comparado la muerte del toro con el sacrificio de Cristo de forma considerada injuriosa por las organizaciones defensoras. Esta retórica se ve como una contradicción directa con los valores religiosos básicos.

Posiciones de PETA y marco histórico de la Iglesia

Mimi Bekhecki, vicepresidenta sénior de PETA, declaró que los sacerdotes están contradiciendo los valores que representan. Acusó a quienes predican la compasión de celebrar el tormento y la matanza de animales por diversión. Este argumento se basa en documentos papales recientes que cuestionan el trato a los animales en la doctrina cristiana actual.

En 2015, el papa Francisco escribió en la encíclica 'Laudato Si' que el maltrato de los animales era contrario a la dignidad humana. Este texto moderno contrasta con posturas históricas más estrictas. En 1567, el papa Pío V promulgó una bula que prohibía las corridas bajo pena de excomunión. Las describió como espectáculos crueles y viles del diablo, aunque esta norma ha sido mayormente ignorada durante siglos.

Impacto legal y contexto de prohibiciones regionales

A pesar de que muchos países han ilegalizado las corridas de toros, la práctica sigue siendo autorizada en varias naciones. Entre ellas se encuentran Ecuador, Francia, México, Perú, Portugal, España y Venezuela. Existen algunas prohibiciones regionales dentro de estos territorios, como la mencionada en Cataluña. Sin embargo, la ausencia de una condena oficial del Vaticano mantiene la práctica viable en muchas diócesis.

La denuncia ante el Dicasterio para el Clero podría forzar una revisión de las normas internas respecto a estos festejos. Los activistas esperan que la Santa Sede reconozca la incompatibilidad entre el sacerdocio y la promoción de la violencia animal. El resultado de esta investigación podría influir en la percepción pública de la tauromaquia en países donde la Iglesia tiene una gran influencia social y cultural.