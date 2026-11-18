El colectivo Huellitas de Amor denuncia maltrato animal en Xichú. Exigen esclarecer hechos y aplicar sanciones penales conforme a la ley estatal.

Integrantes del grupo de protección animal Huellitas de Amor han presentado una denuncia pública en Xichú para exigir a las autoridades que esclarezcan los hechos de maltrato animal ocurridos en la localidad. El colectivo ha realizado un llamado urgente a las instituciones competentes para castigar a los responsables y evitar que este tipo de agresiones contra los animales continúen ocurriendo.

Denuncia pública exige justicia inmediata

Mediante una publicación oficial, el colectivo expresó su profunda tristeza e indignación ante lo que calificó como un lamentable acontecimiento. Los miembros de Huellitas de Amor señalaron que los perros presuntamente afectados son seres vivos que sienten y forman parte integral de la comunidad, por lo que no deben ser víctimas de actos de crueldad. Este posicionamiento busca generar conciencia sobre la realidad de los animales en la zona.

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Marco legal y sanciones económicas vigentes

El maltrato animal está contemplado tanto en la legislación penal como en la Ley para la Protección Animal del Estado, lo que permite que estos casos sean procesados bajo figuras delictivas. La normativa establece que los actos intencionales de crueldad o maltrato contra animales domésticos pueden sancionarse administrativamente con multas que oscilan entre 50 y 200 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria vigente.

Agravantes y penas en caso de muerte

La gravedad del asunto aumenta cuando se demuestran circunstancias atenuantes o agravantes específicas dentro del proceso legal. A quien dolosamente cause la muerte de un animal vertebrado se le pueden imponer las siguientes sanciones según lo dicta la ley. Además, cuando se utilizan métodos que provocan un sufrimiento grave al animal antes de su muerte, las penas pueden incrementarse hasta en un cincuenta por ciento.

Siguientes pasos y rol de la comunidad

El colectivo informó que ya se trabaja activamente con las autoridades correspondientes para dar seguimiento al caso y buscar que los hechos sean esclarecidos, por lo que la denuncia se encuentra en proceso oficial. Asimismo, el grupo pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a cualquier circunstancia sospechosa, vigilar a sus mascotas y proporcionar a las autoridades cualquier información que pueda contribuir a identificar a los posibles responsables.