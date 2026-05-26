Denuncia por maltrato a animales y presunta vulneración de derechos de menor en Córdoba

Williams Agustín "N" fue denunciado por la Fiscalía y vecinos por maltrato a animales en el fraccionamiento Sotavento. El Ayuntamiento interpuso otra denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales (FEDAYCA). La alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, explicó que en lo que va de su administración se han realizado alrededor de diez denuncias formales por agresiones a mascotas y se han realizado rescates de perros y gatos en estado de abandono. Los casos han sido reportados a la Dirección de Atención Animal Municipal, y se pide intervención estatal por presunta vulneración de derechos de menor en proceso familiar en Córdoba.

Williams Agustín "N" fue denunciado por la Fiscalía y por vecinos que lo sometieron en el fraccionamiento Sotavento . Un perro murió macheteado en el mismo, y los vecinos intentaron linchar al presunto responsable.

Finalmente, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Además, el Ayuntamiento interpuso otra denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales (FEDAYCA). La alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, explicó que en lo que va de su administración se han realizado alrededor de diez denuncias formales por agresiones a mascotas y se han realizado rescates de perros y gatos en estado de abandono.

Los casos han sido reportados a la Dirección de Atención Animal Municipal, y se pide intervención estatal por presunta vulneración de derechos de menor en proceso familiar en Córdoba





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