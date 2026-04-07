Denuncian a hombre por presunto espionaje a vecinas en la colonia Obrera

El periodista Carlos Jiménez expone un caso de presunto espionaje a vecinas en un edificio de la colonia Obrera. Las víctimas, una madre y su hija, han denunciado al hombre ante las autoridades, quienes se encuentran analizando el caso.

El periodista y conductor del programa C4 en Alerta, Carlos Jiménez , ha revelado la existencia de un individuo que presuntamente se dedica a espiar a sus vecinas en un edificio situado en el número 85 de la calle José María Roa Bárcenas, en la colonia Obrera, delegación Cuauhtémoc. La fuente ha compartido un video que muestra al sospechoso, caminando sigilosamente de puntillas y sin calzado, presumiblemente para evitar hacer ruido mientras observa por la ventana a sus vecinas.

La situación ha generado alarma y preocupación entre las afectadas, quienes han presentado una denuncia formal ante las autoridades competentes. La evidencia visual y los testimonios recabados sugieren un patrón de comportamiento acosador, lo que ha llevado a las víctimas a buscar justicia y protección legal. El caso pone de manifiesto la importancia de abordar la seguridad y privacidad de los ciudadanos en sus hogares, así como la necesidad de una respuesta efectiva por parte de las instituciones encargadas de la seguridad pública.\Las denuncias de las víctimas indican que este no es un incidente aislado. Relatan que ya habían descubierto al hombre espiándolas en una ocasión anterior. En ese primer encuentro, el hombre fue sorprendido observando a través de la ventana cuando el perro de las mujeres que residen en el departamento comenzó a ladrar, lo que alertó a una de ellas. Al percatarse de la presencia, el sospechoso logró escapar por las escaleras del edificio antes de ser confrontado. Sin embargo, su comportamiento persistió, y en una segunda ocasión fue nuevamente descubierto. En esta ocasión, el individuo vestía ropa interior y, buscando silenciar cualquier sonido, se quitó el calzado y lo sujetó con las manos mientras se movía por el pasillo. Las víctimas, una madre y su hija, residen en el departamento ubicado sobre el del presunto acosador, quien, según la información disponible, está casado. La reincidencia de estos actos y la persistencia del comportamiento han intensificado la sensación de vulnerabilidad de las denunciantes, quienes han solicitado una investigación exhaustiva y que se tomen medidas adecuadas para garantizar su seguridad.\Ante estos acontecimientos, las afectadas han presentado una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, se les ha informado que el caso está en proceso de análisis, ya que, preliminarmente, las autoridades argumentan que no existe un delito tipificado que perseguir. Este argumento ha generado frustración y desconcierto entre las denunciantes, quienes consideran que sus derechos han sido vulnerados y que es necesario tomar acciones legales para evitar que esta situación se repita. Es crucial que las autoridades evalúen cuidadosamente las pruebas presentadas y consideren la naturaleza del acoso, el impacto psicológico en las víctimas y la necesidad de protegerlas de futuros ataques. El caso también destaca la importancia de comprender y aplicar adecuadamente la legislación vigente en materia de acoso, así como de sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad de estas conductas y sus consecuencias. En este contexto, es pertinente recordar la definición de acoso sexual como una manifestación de violencia lasciva que afecta la intimidad de la víctima, pudiendo manifestarse tanto verbalmente como a través de acciones. Este delito, que puede ocurrir en diversos contextos, incluyendo el ámbito familiar, escolar, laboral o en la vía pública, busca colocar a la víctima en una situación de indefensión o riesgo





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