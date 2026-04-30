Denuncian a Rubén Rocha Moya y a nueve funcionarios de Sinaloa por vínculos con Los Chapitos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al gobernador de Sinaloa y a altos funcionarios del estado de colaborar con el cártel Los Chapitos, facilitando el narcotráfico y recibiendo sobornos. Las penas solicitadas van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha presentado una denuncia formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , y nueve altos funcionarios del estado, acusándolos de mantener vínculos con el cártel Los Chapitos , una facción del Cártel de Sinaloa.

Según los documentos oficiales, Rocha Moya habría mantenido reuniones con miembros de este grupo criminal, quienes supuestamente le brindaron apoyo para su elección como gobernador en 2021. A cambio, el gobierno estatal habría proporcionado protección a los narcotraficantes durante sus operaciones, facilitando el tráfico de drogas hacia la frontera con Estados Unidos. Esta protección, según las autoridades estadounidenses, se habría financiado mediante sobornos provenientes de las ganancias del narcotráfico.

Además de Rubén Rocha Moya, la denuncia incluye a otros nueve funcionarios, entre ellos el senador Enrique Inzuna Cazarez, el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, el fiscal general adjunto Damasco Castro Zaavedra, y el exjefe de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés. Todos ellos enfrentan cargos graves, como conspiración para la importación de narcóticos, posesión ilegal de armas de guerra y colaboración con el crimen organizado.

Las acusaciones detallan que estos funcionarios habrían facilitado información confidencial a los narcotraficantes, permitiendo que evadieran la captura y continuaran con sus actividades delictivas. Entre los cargos más severos, se encuentra el de Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado de secuestro con resultado de muerte, lo que podría conllevar una pena de cadena perpetua.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado penas que van desde un mínimo de 40 años de prisión hasta cadena perpetua para los acusados. En el documento, se destaca que los funcionarios denunciados desempeñaron roles clave en la protección y facilitación de las operaciones del Cártel de Sinaloa, incluyendo el tráfico de drogas y la posesión ilegal de armas.

La investigación revela un presunto sistema de corrupción en el que altos cargos del gobierno estatal habrían actuado en complicidad con el crimen organizado, lo que ha generado un fuerte impacto en la percepción de seguridad y justicia en la región. Las autoridades mexicanas aún no han emitido una respuesta oficial a estas acusaciones, pero el caso ha generado un amplio debate sobre la impunidad y la influencia de los cárteles en la política local





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