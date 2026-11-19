Docentes y padres de familia denuncian corrupción, hostigamiento laboral y cobros indebidos en la primaria Abraham Castellanos de Xalapa, exigiendo una auditoría inmediata de las autoridades educativas.

La comunidad educativa de la Escuela Primaria Pública "Abraham Castellanos", con clave 30EPR1139H, ubicada en la calle Vicente Guerrero número 122 de la zona Centro de Xalapa-Enríquez, Veracruz, ha emitido un comunicado público para denunciar graves irregularidades administrativas y actos de corrupción bajo la gestión actual de su director. La comunidad afectada alza su voz para exponer el abuso de autoridad y la vulneración de los derechos tanto de los trabajadores docentes como del patrimonio de las familias estudiantiles.

Hostigamiento laboral y salida forzada de un docente

La denuncia detalla un incidente específico ocurrido el año pasado donde el director de la institución presionó indebidamente a un profesor de excelencia para que le entregara el dinero del ahorro de los niños de un salón de clases, sin firmar ningún recibo ni dejar constancia formal de la transacción. Ante la negativa del docente a cumplir con este requerimiento ilegal y la presión constante ejercida por la autoridad escolar, el profesor se vio obligado a solicitar su cambio de plantel para preservar su integridad.

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El día de su partida, el director agravó la humillación del maestro al amenazar al resto del personal docente, prohibiéndoles acercarse para despedirlo. Esta acción unilateral no solo afectó al docente ejemplar, reconocido por su vocación, sino que envió un mensaje claro de intimidación al resto del claustro, generando un ambiente de trabajo hostil que compromete el bienestar emocional y el desempeño académico del personal.

Cobros indebidos y omisión ante el robo de cuotas

Se ha detectado que el directivo exige un porcentaje económico a los comerciantes ambulantes a cambio de permitirles vender sus productos en el exterior del plantel, una práctica que carece de sustento legal y transparencia administrativa. Esta conducta se suma a la grave omisión ante el robo de las cuotas de inscripción, monto que estaba bajo el resguardo del tesorero del anterior consejo de la Asociación de Padres de Familia.

Ante este hecho delictivo, el director no ha tomado medidas administrativas correctivas ni ha presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, mostrando una actitud de indiferencia y posible encubrimiento que ha sido rechazada por la comunidad. Estas acciones cuestionan la gestión del patrimonio escolar y la capacidad de la autoridad para proteger los recursos de la institución.

Abuso de autoridad contra proveedores y personal de intendencia

El director ha sido acusado de actuar de manera arbitraria al despedir y prohibir el acceso al plantel a la fotógrafa encargada de las sesiones navideñas para los alumnos, perjudicando a las familias que dependían de este servicio tradicional. Esta decisión unilateral se considera un abuso de poder que vulnera los derechos de los proveedores de servicios y de las familias beneficiarias.

Además, se denuncia el trato grosero, altanero e irrespetuoso que mantiene el personal de intendencia hacia los profesores y padres de familia. Este grupo laboral se escuda en el respaldo de su sindicato y de la dirección para negarse a cumplir con sus labores básicas y brindar apoyo cuando se les solicita, limitando su acción al mínimo indispensable.

Exigencia de auditoría y difusión de evidencia

La comunidad educativa informa que la situación ha llegado a su límite y que se difundirán videos en breve a través de este mismo medio, donde se exhiben claramente las groserías, faltas de respeto y actitudes prepotentes del personal de intendencia contra los docentes del plantel, demostrando la descomposición que impera en la escuela.

Se exige la intervención inmediata de la Secretaría de Educación, de la Supervisión Escolar de la zona y de los órganos internos de control para que se realice una auditoría exhaustiva y se investiguen estas conductas de corrupción y abuso. La comunidad declara que no permitirá que se siga utilizando un cargo público para el beneficio personal o el encubrimiento de delitos, haciéndose responsable al director de cualquier represalia que pudiera tomarse contra los docentes, padres o ciudadanos que respaldan esta denuncia pública.