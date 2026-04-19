Denuncian el abuso de guías turísticos con permisos caducados en Guanajuato

Integrantes del gremio turístico en Guanajuato alertan sobre la proliferación de guías y promotores que operan con credenciales vencidas, ofreciendo un servicio deficiente y estafando a visitantes.

En Guanajuato , una seria problemática empaña la experiencia turística: la operación de guías y promotores turísticos apócrifos que se lucran utilizando permisos y credenciales vencidas. Esta situación, que el gremio denuncia como tolerada y en algunos casos con aparente contubernio de autoridades, permite que individuos sin la debida acreditación ofrezcan sus servicios a visitantes en la capital, afectando la calidad de la oferta turística y la imagen del destino.

Un integrante del gremio, quien prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias, expuso la magnitud del problema. Aseguró que una cantidad considerable de guías turísticos recurren a credenciales caducas, presentándolas como si tuvieran validez actual. La irresponsabilidad en el ejercicio de su función se ha agudizado, especialmente desde el inicio de la pandemia, resultando en un servicio de baja calidad para los turistas. El denunciante enfatizó que no se trata de un problema aislado, sino de una práctica extendida que las autoridades municipales, estatales y federales, según su testimonio, conocen, pero cuya solución parece postergarse. La percepción generalizada es una falta de interés por parte de las autoridades para fiscalizar, regularizar, sancionar y asegurar que estos profesionales cuenten con las capacitaciones necesarias para brindar un servicio de excelencia. La figura del promotor turístico es crucial, ya que representa el primer punto de contacto para el visitante. La minimización de este problema por parte de la Presidencia Municipal de Guanajuato, según el guía, tiene repercusiones directas en la experiencia del turista. Las denuncias no se limitan a la falta de credenciales vigentes; también se señalan prácticas alarmantes como el consumo de bebidas alcohólicas y el uso de sustancias ilegales en centros de trabajo o casetas de información, sin que las dependencias de seguridad intervengan de manera contundente, a pesar de detenciones previas. Los turistas son víctimas de engaños, estafas y robos, y cuando buscan justicia, solo encuentran una atención superficial, sin medidas drásticas o sanciones efectivas. Las multas económicas, que a menudo rondan los 10 mil pesos, se han demostrado ineficaces para erradicar esta problemática, permitiendo la reincidencia de los infractores. Además de la falta de acción contundente, se percibe que la Policía Turística se limita a amonestar a quienes infringen el reglamento, incluyendo guías, promotores y incluso estudiantinas. Sin embargo, el gremio considera que es necesario aplicar un mayor rigor en las sanciones. La inquietud dentro del sector es palpable, pues operan en un municipio donde la corrupción es un problema persistente y visible, y la falta de regularización de los guías y promotores es solo una manifestación más de esta situación. La necesidad de acreditar la vigencia de las credenciales y de asegurar la capacitación continua de quienes representan a Guanajuato ante el mundo es un llamado urgente para proteger tanto al turista como a la reputación del destino. La opacidad y la permisividad solo alimentan un ciclo de irregularidades que perjudica a todos los involucrados y desincentiva a quienes sí trabajan de manera ética y profesional





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Guanajuato Guías Turísticos Promotores Turísticos Irregularidades Permisos Vencidos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guanajuato: Máquinas tragamonedas operan a la vista de todos; gobiernos locales se deslindanMunicipios toleran la apertura de estos negocios pese a su prohibición federal; la mayoría están vinculados a actividades delictivas y hechos de violencia

Read more »

Derrame, de un oleoducto de Pemex; caen 3 que lo ocultaron; CSP ordenó indagatoriaSeparan y denuncian a 3 funcionarios

Read more »

Salida de Citlalli Hernández y el rezago en regulación de IA: ¿Prioridades en Guanajuato?La renuncia de Citlalli Hernández de la Secretaría de Mujeres en Guanajuato para enfocarse en Morena pone en duda el avance de la Alerta de Violencia de Género, mientras que la lenta regulación del mal uso de la inteligencia artificial, ejemplificada por una iniciativa del PAN, revela la brecha entre la tecnología y la capacidad legislativa.

Read more »

Tráfico vehicular en Guanajuato este viernes 17 de abril: accidentes y obras causan retrasosReportan percances y alta afluencia de vehículos en carreteras y bulevares de Guanajuato, afectando la circulación en puntos clave como Irapuato-Guanajuato, Irapuato-Silao, bulevar Aeropuerto en León, bulevar Hermanos Aldama, y la autopista Morelia-Salamanca. Se detallan los puntos específicos de los accidentes reportados.

Read more »

Peso sigue fuerte ante dólar ¿Cuál es el precio en Guanajuato este 17 de abril?Te decimos el precio del dólar para este viernes 17 de abril en Guanajuato para que decidas si te conviene hacer cambios o compras hoy

Read more »

Productores cancelan bloqueos en Guanajuato; Segob promete continuidad en mesas de trabajoLa mañana del viernes, el Comité Pro-Mejoramiento del Agro informó la cancelación de bloqueos que estaban programados para el lunes 20 de abril en Guanajuato

Read more »