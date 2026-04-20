Denuncian estancamiento de la Ley de Turismo Sostenible en el Congreso de Nuevo León

La nueva Ley de Turismo Sostenible aprobada por unanimidad permanece retenida en el Congreso sin ser enviada al Ejecutivo, poniendo en riesgo la regulación de plataformas digitales ante el Mundial 2026.

A pesar de haber sido celebrada inicialmente como un logro legislativo de gran trascendencia para la entidad, la nueva Ley de Turismo Sostenible permanece en un estado de congelamiento dentro del Congreso local. Resulta paradójico que una normativa que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios el pasado 24 de marzo, aún no haya sido remitida al Gobierno del Estado para su debida promulgación y publicación en el Periódico Oficial.

Este retraso administrativo ha comenzado a generar fricciones y cuestionamientos entre los propios legisladores, quienes se ven en la necesidad de exigir celeridad para evitar que una herramienta jurídica fundamental pierda su vigencia o su relevancia antes de siquiera entrar en vigor. La importancia de este marco legal radica en su capacidad para modernizar el sector turístico estatal, introduciendo mecanismos de control necesarios en la era digital actual. El eje central de esta ley es la regulación de las plataformas de hospedaje digital, tales como Airbnb, un sector que ha crecido de manera vertiginosa pero que carecía de un marco regulatorio claro. La normativa propone la creación de un registro obligatorio de estancias eventuales, el cual es visto como un mecanismo indispensable para salvaguardar la seguridad y los derechos de los usuarios locales y extranjeros. Este componente resulta especialmente crítico ante la proximidad del Mundial de la FIFA 2026, un evento masivo que atraerá a miles de visitantes y que requiere, por parte del estado, una capacidad de gestión y supervisión impecable. Los diputados coinciden en que la falta de esta ley deja a la entidad en una situación vulnerable frente al incremento de la demanda turística proyectada, subrayando que la seguridad del visitante debe ser una prioridad que no puede quedar sujeta a burocracias o retrasos injustificados por parte de la Mesa Directiva. Desde las distintas bancadas se han escuchado diversas posturas que reflejan la tensión política y la urgencia por resolver el estancamiento. Melisa Peña, de Movimiento Ciudadano, expresó su profunda preocupación ante lo que considera una omisión administrativa inaceptable, recordando que la unanimidad alcanzada en su votación debería haber sido garantía de una transición rápida hacia su publicación. Por su parte, Jesús Elizondo, del partido Morena, hizo un llamado a la congruencia, advirtiendo que el Poder Legislativo no puede permitirse caer en las mismas prácticas de retraso que frecuentemente critican del Poder Ejecutivo. En el lado opuesto, Carlos de la Fuente, del PAN, atribuyó la demora a revisiones técnicas necesarias, sugiriendo que la complejidad de la ley exige un escrutinio minucioso antes de su envío. Finalmente, Javier Caballero, del PRI, recordó que esta legislación no solo se limita a plataformas digitales, sino que incluye beneficios y esquemas de apoyo vitales para los Pueblos Mágicos de Nuevo León, lo cual hace que su entrada en vigor sea una urgencia de desarrollo económico regional que no admite más dilaciones administrativas





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