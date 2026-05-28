Denuncian extracción de agua con pipas de San Luis Potosí en San Diego de la Unión; presidente municipal lo atribuye a conflicto entre particulares

La excandidata de Morena denunció que pipas con placas potosinas extraen agua de la presa de Ojo Ciego con permiso del alcalde, mientras comunidades locales carecen del servicio. El presidente municipal rechaza las acusaciones y asegura que es un asunto federal entre particulares, avivando la tensión política.

Una denuncia pública sobre la extracción de agua mediante pipas con placas de San Luis Potosí en el municipio de San Diego de la Unión ha reavivado el conflicto político entre excandidatos a la alcaldía.

La excandidata de Morena, quien participó en las pasadas elecciones, difundió en redes sociales que desde principios de semana camiones cisterna provenientes del estado vecino están extrayendo agua de las inmediaciones de la presa de Ojo Ciego. Según su testimonio, se perforó un hoyo profundo en propiedad privada y se están llevando múltiples pipas de agua, todas con placas potosinas, pertenecientes a la empresa Concordia de Santo Domingo, y que esta actividad cuenta con el permiso del presidente municipal.

La excandidata cuestionó la permisividad ante la escasez que sufren varias comunidades del municipio, que carecen de agua potable, mientras se autoriza que el líquido sea trasladado a otro estado. Calificó la acción como un robo y criticó al presidente municipal por priorizar intereses externos sobre las necesidades locales.

Asimismo, denunció que las autoridades no acudieron al sitio a pesar de haber sido notificadas, y que la propietaria del predio afirmó desconocer lo que ocurría. Por su parte, el presidente municipal, Juan Castillo Cantero, rechazó las acusaciones y las calificó de falsas e impulsadas por intereses políticos. Aseguró que el conflicto es un asunto entre particulares que ya se está atendiendo por las vías correspondientes.

En declaraciones, señaló que se enteró de las acciones el viernes anterior y que ha canalizado el caso al área federal, ya que no compete al ámbito municipal ni estatal. Castillo Cantero indicó que al parecer los temas electorales se han adelantado y que la excandidata busca llamar la atención mencionando su nombre.

Reiteró que su administración cuida los recursos naturales y el agua para las familias del municipio, y que mantendrá informada a la ciudadanía sobre el avance de la denuncia. Agregó que este tipo de acusaciones son constantes por parte de la excandidata y que confía en que las autoridades federales determinarán si existe alguna irregularidad.

Este caso pone de manifiesto la tensión existente en San Diego de la Unión en torno al uso del agua, un recurso cada vez más escaso en la región. La denuncia ha generado reacciones encontradas entre la población, que observa con preocupación la posibilidad de que empresas privadas extraigan agua sin control mientras muchas comunidades carecen del servicio.

Organizaciones civiles han solicitado la intervención de la Comisión Nacional del Agua para verificar la legalidad de las extracciones y garantizar que se respeten los derechos de los habitantes locales. Mientras tanto, el conflicto político entre los excandidatos parece profundizarse, con acusaciones cruzadas que podrían influir en el clima electoral de cara a los próximos comicios.

La ciudadanía espera que las autoridades actúen con transparencia y que se proteja el acceso al agua potable para todos, sin importar las disputas partidistas. La resolución de este caso será clave para determinar cómo se gestionarán los recursos hídricos en el futuro y si se evitarán abusos por parte de particulares o empresas foráneas





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