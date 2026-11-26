Un reportaje vincula al exfiscal Guillermo Zuany con el financiamiento de la campaña de la gobernadora Martha Campos en 2021, negando Chihuahua cualquier conexión criminal.

Un nuevo reportaje periodístico ha desencadenado una intensa disputa política y legal en Chihuahua, al acusar al exfiscal Guillermo Zuany Portillo de haber canalizado fondos de procedencia ilícita hacia la campaña gubernamental de la actual gobernadora Martha Campos durante el año 2021. La publicación, difundida el miércoles, se basa en fuentes anónimas de funcionarios mexicanos y un informe no publicado del gabinete de seguridad federal que supuestamente detalla cómo Zuany acumulaba recursos vinculados a organizaciones criminales para beneficiar la candidatura panista.

Vínculos criminales y operativa del exfiscal

Según las investigaciones reveladas por el periodista, Zuany, quien fungía como el fiscal a cargo de los operativos estratégicos en la entidad durante el periodo electoral, estableció vínculos directos con grupos criminales locales. Estas organizaciones actuaban como brazos armados del Cártel de Sinaloa en la región y presumiblemente pagaban cuotas a cambio de protección policial y salvoconductos para contrabandistas y migrantes.

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El texto también denuncia que el exfiscal incautó cargamentos de fentanilo y cocaína destinados a Estados Unidos sin contar con órdenes de cateo legales. Estas acciones supuestamente generaron fondos que, según los acusadores, fueron redirigidos para sostener la contienda electoral, una afirmación que ha sido categorizada como falsa por las autoridades estatales de manera categórica.

Respuesta oficial y negación gubernamental

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de José Luis Martínez, coordinador de Comunicación, negó rotundamente que existe algún registro de que Zuany haya participado en la campaña o que la candidatura de Campos hubiera recibido dinero de organizaciones criminales. El gobierno estatal enfatizó que rechaza cualquier acusación que pretenda establecer una conexión entre el exfiscal prófugo y la actual administradora.

Además, la administración cuestionó la metodología del reportaje, señalando que el periodista Fisher no informó sobre la adscripción institucional de las fuentes ni la naturaleza del documento utilizado. Se argumentó que se trata de un reporte del Poder Ejecutivo federal, encabezado por un partido diferente, y no de una autoridad ministerial o judicial, lo que, según Chihuahua, invalida la credibilidad de los señalamientos presentados.

Detalles legales y orden de aprehensión

El gobierno estatal también precisó que la orden de aprehensión contra Guillermo Zuany fue obtenida por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua el 16 de octubre de 2026, por delitos que no fueron especificados en el artículo original. Desde esa fecha, el gobierno lo considera prófugo de la justicia y negó haber mantenido comunicación directa con el FBI sobre su captura, aclarando que cualquier carta enviada a esa agencia fue remitida por el gobierno federal.

La disputa resalta la complejidad del caso, ya que el gobierno insiste en que la Fiscalía no estaba bajo el mando de Campos durante la campaña, sino bajo la administración del entonces gobernador Corral. Hasta el momento, se mantiene la búsqueda del exfiscal mientras persisten las acusaciones sobre la financiación ilícita de la campaña electoral en Chihuahua.