Denuncian Inequidad en la Asignación de Recursos del Programa Tocando Corazones en Guanajuato

Organizaciones civiles expresan su descontento por la distribución de recursos en el programa Tocando Corazones en Guanajuato, señalando favoritismo y falta de transparencia en la asignación.

Guanajuato , Guanajuato .- Organizaciones civiles beneficiadas por el programa Tocando Corazones han denunciado una distribución inequitativa de los recursos, acusando que el primer ejercicio favoreció desproporcionadamente a un pequeño grupo de entidades. Se ha señalado que solo 16 de las 212 organizaciones aprobadas concentraron el 42% del total del presupuesto asignado, mientras que el resto recibió cantidades significativamente menores a las solicitadas.

Esta situación ha generado malestar, especialmente porque a pesar de la reducción de los fondos, se mantuvo la exigencia de cumplir las mismas metas propuestas inicialmente, lo que dificultó la implementación de proyectos, en particular aquellos que requerían la compra de vehículos o la contratación de personal operativo. La primera etapa del programa finalizó el 17 de septiembre, y la lista de proyectos aprobados y rechazados fue publicada en un portal administrado por la Secretaría de la Honestidad. El análisis de esta lista ha llevado a varias asociaciones a expresar su preocupación por la posible corrupción y a anunciar la presentación de una queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Las críticas se centran en la falta de equidad en la asignación de fondos y en la disparidad entre los recursos otorgados a unas organizaciones y otras, lo que, según los denunciantes, socava la efectividad del programa y limita el alcance de sus acciones sociales. La situación se agrava al considerar que algunas de las organizaciones beneficiadas con grandes sumas están relacionadas con figuras políticas prominentes, lo que alimenta las sospechas de favoritismo y manejo discrecional de los recursos públicos. Se denuncia que los criterios utilizados para la asignación no fueron consistentes, lo que generó un sentimiento de injusticia y frustración entre las organizaciones que esperaban obtener financiamiento para llevar a cabo sus proyectos sociales. \El monto total del recurso destinado al programa Tocando Corazones superó los 779 millones 534 mil pesos, de los cuales una porción considerable, 323 millones 650 mil 465 pesos, fue asignada a las 16 organizaciones que obtuvieron la aprobación del 100% de sus presupuestos solicitados. Entre las beneficiarias más destacadas se encuentra la Cruz Roja Mexicana, que recibió 98 millones 488 mil 691 pesos, destinados principalmente a tareas de mantenimiento y contratación de personal. Este hecho ha generado controversia, ya que algunos consideran que la proporción de fondos asignados a una sola entidad es excesiva y podría haber sido distribuida de manera más equitativa entre otras organizaciones con necesidades similares. Además, se ha señalado la presencia de organizaciones vinculadas al ex presidente Vicente Fox y Martha Sahagún, como la Casa Cuna Amigo Daniel y Vamos México, que en conjunto recibieron más de 13.2 millones de pesos. Esta situación ha levantado sospechas de favoritismo y ha generado críticas por la presunta utilización de recursos públicos para favorecer a entidades con conexiones políticas, en lugar de priorizar proyectos basados en criterios objetivos de necesidad y impacto social. El Centro de Investigación y Promoción Educativa y Cultural (CIPEC) A.C., presidido por el empresario zapatero Mario Plascencia Saldaña, también fue beneficiado con la aprobación de tres proyectos que sumaron más de 16.6 millones de pesos, lo que ha contribuido a la percepción de una distribución desigual de los recursos. La inconformidad de las organizaciones civiles se manifiesta en la denuncia de una falta de transparencia y equidad en la asignación de fondos, lo que podría afectar negativamente la credibilidad y el impacto del programa Tocando Corazones en la comunidad guanajuatense. \La disparidad en la asignación de recursos ha generado un fuerte sentimiento de descontento entre las organizaciones civiles que participaron en el programa Tocando Corazones. Las críticas se centran en la falta de equidad en la distribución de los fondos, especialmente al comparar los montos asignados a algunas organizaciones con los recursos recibidos por otras. Se ha denunciado que algunas organizaciones recibieron montos muy inferiores a los solicitados, pero se les exigió cumplir las mismas metas, lo que dificultó la ejecución de sus proyectos. Los inconformes han expresado su frustración por la falta de apoyo para la compra de vehículos y la contratación de personal, elementos cruciales para el desarrollo de sus actividades en las comunidades. La Cruz Roja Mexicana, al recibir una suma considerable, equivalente al 50% de los recursos de la región Occidente, ha generado controversia, ya que se cuestiona la justificación de una asignación tan grande para una sola entidad. La inconformidad se extiende a la presunta falta de criterios objetivos y transparentes en la asignación de recursos, lo que ha llevado a sospechas de favoritismo y corrupción. La situación ha provocado una creciente demanda de transparencia y rendición de cuentas en la administración del programa Tocando Corazones, con el objetivo de asegurar que los recursos públicos sean distribuidos de manera justa y eficiente, beneficiando a las organizaciones que realmente los necesitan para llevar a cabo sus proyectos sociales en beneficio de la comunidad guanajuatense





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Tocando Corazones Guanajuato Corrupción Organizaciones Civiles Asignación De Recursos

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Secretaría del Nuevo Comienzo aprueba 212 proyectos de Tocando Corazones en GuanajuatoEl programa Tocando Corazones en Guanajuato aprobó 212 proyectos de un total de 250 inscritos, con financiamiento por 779 millones 534 mil pesos

Leer más »

Se viraliza el video de un Dj tocando en pleno funeralLa grabación ya tiene más de 35.2 millones de reproducciones en las redes sociales

Leer más »

Niegan entrega de apoyos a asociaciones que abusaron del Fidesseg en GuanajuatoAnuncian proyectos seleccionados bajo el nuevo esquema de ‘Tocando Corazones’; descartan participación de Actuando por Guanajuato y Fe Guanajuato

Leer más »

Organizaciones satélite del Fidesseg fuera de “Tocando Corazones”La Secretaría del Nuevo Comienzo dio a conocer los resultados del programa “Tocando Corazones”, para financiar a organizaciones civiles. El...

Leer más »

'Tocando corazones' apoyará 212 proyectos en Guanajuato; suman 779.5 mdpEste programa suple al extinto fideicomiso para financiar obras de desarrollo social y de seguridad (Fidesseg).

Leer más »

Guanajuato y Chiapas denuncian el envenenamiento masivo de 80 animalesEn casos similiares, San Juan Chamula y San José Iturbide pidieron a las autoridades intervenir en los casos

Leer más »