Denuncian la desconocencia del gobierno de San Miguel de Allende sobre el proyecto de expropiación de 701 hectáreas alrededor del sitio arqueológico

El gobierno de San Miguel de Allende ha desconocido el proyecto de expropiación de 701 hectáreas alrededor del sitio arqueológico, a pesar de que se deslindó del tema asegurando no se habían gestionados permisos para el mismo.

El gobierno de San Miguel de Allende ha desconocido el proyecto de expropiación de 701 hectáreas alrededor del sitio arqueológico , a pesar de que se deslindó del tema asegurando no se habían gestionado permisos para el mismo. el proceso de expropiación fue impulsado por la empresa JGD Proyecto y fue el detonante para acelerar el proceso y declarar el predio por causa de utilidad pública.

La zona en cuestión es conocida por su valor histórico, cultural y patrimonial y deberá siempre analizarse y atenderse en coordinación con las autoridades federales competentes. el alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, ha sido crítico del proceso de expropiación realizado en la zona arqueológica y ha expresado su respaldo a la labor del Instituto Nacional de Antropología e Historia. el gobierno municipal reconoce y respalda la labor institucional que encabeza el titular del Instituto y su trabajar realizado por la Dirección General del instituto a nivel nacional, para la preservación y protección del patrimonio arqueológico de México.

El proyecto original de investigación del arqueólogo Luis Felipe Nieto contemplaba la construcción de un plan inmobiliario que podría haber causado problemas a la zona de vestigios arqueológicos y Pirámide principal de la zona





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