Denuncian presunta estafa masiva con boletos del Mundial 2026 por parte del hermano de Héctor Moreno

Una usuaria de redes sociales acusa a César Moreno, hermano del exjugador de la selección mexicana, de vender entradas para el Mundial 2026 que nunca fueron entregadas, afectando a más de 50 personas que confiaron en su vínculo familiar con el futbolista.

En las redes sociales ha surgido una grave acusación que involucra al hermano del exfutbolista mexicano Héctor Moreno , César Moreno , en una presunta estafa masiva relacionada con la venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Una usuaria, whose anonymity is protected by the narrative, shared a detailed video testimony alleging que ella, su esposo y un numeroso grupo de personas cercanas entregaron dinero hace aproximadamente un año para adquirir entradas para el partido inaugural y otros encuentros del torneo, sin recibir jamás los boletos prometidos. La confianza para realizar las transacciones se vio reforzada, según su relato, por la relación familiar directa con un miembro destacado de la historia del futbol en México, lo que añade una capa de gravedad moral a las denuncias.

Durante todo ese tiempo, los compradores recibieron una serie de excusas inconsistentes sobre retrasos administrativos, trámites pendientes con la federación y procesos internos que, supuestamente, impedían la entrega. Sin embargo, a medida que la fecha de inicio del mundial se acerca, estas explicaciones se desvanecieron, dejando a las víctimas sin los boletos físicos, sin comprobantes sólidos de la transacción y sin una fecha concreta de entrega, e incluso se les informó que la federación estaría solicitando más dinero, un detalle que recuerda a estafas piramidales clásicas.

La afectada calcula que el número de personas defraudadas supera las cincuenta, lo que sugiere un esquema organizado de venta de entradas fantasmas. El caso se ha viralizado rápidamente, generando una ola de indignación entre la afición mexicana en los días previos al arranque del evento deportivo más importante del planeta. Los denunciantes exigen no solo la entrega de las entradas o la devolución integral de su dinero, sino también una explicación pública y clara.

Hasta el momento, ni César Moreno ni la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) han emitido una declaración oficial para desmentir o esclarecer los hechos, aunque la presión mediática y en redes sociales crece minuto a minuto. Este escenario pone en tela de juicio los mecanismos de venta oficiales y los riesgos que enfrentan los aficionados cuando confían en canales no autorizados, por muy prestigiosa que sea la persona que los promociona.

La expectativa ahora está puesta en la respuesta de las autoridades competentes y en si el mundo del futbol en México podrá ofrecer una solución satisfactoria a estas decenas de aficionados que se sienten traicionados en su buena fe, justo en vísperas de la máxima fiesta futbolística





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