El Departamento de Justicia dijo que tomó medidas para proteger la información de las víctimas tras publicar millones de páginas de expedientes de investigación relacionados con Epstein. Las denunciantes de Epstein enfrentan amenazas y acoso tras publicar expedientes de investigación.

El Departamento de Justicia dijo que tomó medidas para proteger la información de las víctimas tras publicar millones de páginas de expedientes de investigación. Marina Lacerda, una de las 23 denunciantes de Epstein identificadas por Reuters, reveló al mundo que Jeffrey Epstein había abusado sexualmente de ella cuando tenía 14 años.

Las amenazas no se hicieron esperar. En septiembre, ella y otras denunciantes comparecieron en una rueda de prensa para exigir la publicación de los expedientes de Epstein. El acoso se intensificó cuando el nombre de Lacerda apareció al menos 46 veces en documentos sin censurar del Departamento de Justicia meses después. En Internet, la llamaban mentirosa y prostituta, y decían que se merecía lo que le había pasado.

Su hija de 12 años fue objeto de burlas en el colegio por parte de sus compañeros, que le preguntaban si era hija de Epstein. Hoy, Lacerda vive con su hija en un condominio cerrado y duerme con una pistola en la mesita de noche. Tengo miedo de que alguien entre en casa, dijo. Estoy paranoica todo el tiempo.

Lacerda es una de las 23 denunciantes de Epstein identificadas por Reuters que han sufrido amenazas, acoso e intimidación por parte de troles, difamadores y otros odiosos; algunas después de hablar públicamente sobre los abusos que sufrieron, otras después de que sus identidades quedaron al descubierto en los expedientes de Epstein del Departamento de Justicia, y en algunos casos, por ambas razones. Basándose en entrevistas con las mujeres, registros policiales y judiciales, y miles de publicaciones en internet, este análisis es el más exhaustivo hasta la fecha sobre el alcance y la gravedad de los ataques contra las denunciantes de Epstein.

El acoso adoptó muchas formas. Desconocidos fotografiaron las casas de las mujeres, autos no identificados merodearon por el exterior y se alejaban a toda velocidad cuando se les confrontaba. Algunas mujeres recibieron amenazas de violencia, incluidas llamadas de personas que decían saber dónde vivían. Varias cuentan que ya no salen de casa solas.

El Departamento de Justicia dijo que tomó medidas para proteger la información de las víctimas tras publicar millones de páginas de expedientes de investigación relacionados con Epstein en diciembre y enero, y actuó con rapidez para corregir los errores de censura cuando se le notificaron. Cuando se le preguntó sobre la gestión de los expedientes para este informe, la portavoz del Departamento de Justicia, Natalie Baldassarre, dijo que ninguna víctima debería sufrir acoso, amenazas o intimidación tras dar un paso al frente.

Añadió que el departamento no es responsable de las reacciones negativas dirigidas a las víctimas que revelaron voluntariamente sus identidades mucho antes de que se publicaran los expedientes. La exfiscal general Pam Bondi, a quien el presidente Donald Trump destituyó en abril, reconoció errores de censura en su testimonio del 29 de mayo ante el Congreso sobre la gestión de los expedientes de Epstein por parte del Departamento de Justicia; contó entonces que había delegado la responsabilidad de publicar los documentos a su adjunto, Todd Blanche.

Cometimos errores y los reconocimos, dijo Blanche, ahora fiscal general en funciones, ante una comisión del Congreso el 19 de mayo. Por supuesto, cada vez que revelamos el nombre de una víctima que no debería revelarse, hemos fallado como Departamento de Justicia.

En el caso de las 23 mujeres entrevistadas por Reuters, la agencia de noticias revisó la documentación de sus denuncias contra Epstein -gran parte de ella en expedientes judiciales o policiales- o confirmó que recibieron una indemnización a través de fondos aprobados por los tribunales o acuerdos extrajudiciales. Todas dijeron que el acoso había agravado el daño que, según ellas, Epstein les infligió, situándolas en el punto de mira de un escándalo penal nacional de larga aliento cargado por la política de Washington.

Legisladores de ambos partidos han arrastrado a algunas de las mujeres a batallas políticas. Han sido invitadas a eventos de alto perfil, incluido el discurso anual sobre el Estado de la Unión, para presionar al Gobierno del presidente Donald Trump por su gestión del caso, exigir la publicación de más archivos y buscar una mayor rendición de cuentas por parte de los socios de Epstein.

Las denunciantes se enfrentan a un dilema difícil: alzar la voz puede llamar la atención sobre abusos que durante mucho tiempo quedaron impunes, pero también las expone a sufrir más daños. Al menos 10 de las mujeres entrevistadas por Reuters dijeron que ahora poseen armas -entre ellas pistolas, pistolas Taser, spray de pimienta o cuchillos- o recurren a seguridad armada para protegerse. Casi todas las mujeres describieron vivir en un estado constante de alerta





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