Denunciantes de Vadhir Derbez acuden a la FGR para agilizar investigación de abuso sexual

Abogados de la mujer que denuncia a Vadhir Derbez por presunto abuso sexual asistirán a la FGR el 3 de octubre para exigir celeridad en la causa penal.

Los abogados de la joven que denunció a Vadhir Derbez por presunto abuso sexual informaron que comparecerán ante la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar la agilización de la investigación penal. Este evento legal está programado para el 3 de octubre a las 10:00 horas en las instalaciones de la dependencia ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc. La medida busca garantizar que el proceso avanze con la debida diligencia y objetividad exigida por la ley.

Solicitud Formal Exige Agilidad en La Fiscalía

La presentación ante las autoridades federales tiene como propósito fundamental expresar el interés de la denunciante en que el caso avance con celeridad y perspectiva de género. Las representantes legales afirmaron que su única intención es asegurar el esclarecimiento completo de los hechos y garantizar el acceso a la justicia para todas las personas involucradas. Este paso marca una nueva fase en el procedimiento iniciado el pasado mes de mayo.

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Antecedentes Del Caso Y La Denuncia Original

El origen de este conflicto legal se remonta a mayo de este año, cuando se dio a conocer públicamente que una mujer de 19 años, que ha mantenido su identidad en anonimato, acusó al hijo de Eugenio Derbez. La denuncia establece que el incidente de presunto ataque sexual ocurrió durante la grabación de un video musical en la Ciudad de México. Desde ese momento, la causa ha sido objeto de escrutinio público y atención mediática constante.

Defensa Del Artista Y Denuncias De Extorsión

Desde que el caso se hizo público, el actor y cantante ha defendido firmemente su inocencia ante las acusaciones. Vadhir Derbez afirmó que la supuesta víctima intentó extorsionarlo, citando una exigencia de 350 mil dólares para evitar consecuencias legales mayores. El artista sostuvo públicamente que estas demandas eran una maniobra para obtener dinero a cambio de silenciar el presunto incidente.

Resolución De Amparo Y Próximos Pasos Legales

En agosto pasado, el artista informó que había obtenido una sentencia de amparo relacionada con la investigación, aunque no reveló los alcances específicos de la resolución judicial. Mientras tanto, la firma legal Vega Mac Gregor Arellano S.C. continúa gestionando los trámites para asegurar que los derechos de su representada sean respetados. La cita con la FGR representa un esfuerzo continuo para mantener la presión sobre las autoridades encargadas de esclarecer la verdad.