Denuncias masivas contra FSPE en San Felipe exigen intervención de Libia García

Cerca de 90 delegados ejidales y 200 ciudadanos exigen a la gobernadora Libia García intervenir la policía estatal en San Felipe por abusos y la muerte de Iván López.

Un grupo consolidado de cerca de 90 delegados ejidales y habitantes de San Felipe ha emitido una denuncia formal contra la Fiscalía y Seguridad Pública del Estado ( FSPE). Estos ciudadanos han solicitado de manera directa y urgente la intervención de la gobernadora Libia García en la corporación policial para detener los abusos sistémicos reportados.

Evidencia de violaciones y muerte de Iván López

La gravedad de la situación se ilustra mediante acontecimientos trágicos que evidencian la urgencia de la intervención estatal. El documento señala que la reciente muerte de Iván López, un joven de 19 años, a causa de un disparo en la cabeza, constituye una flagrante violación al derecho supremo de la vida. Se presunta que el disparo fue efectuado por elementos de seguridad estatales.

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Mediante este documento formal, los firmantes reclaman una fiscalización inmediata de la dependencia. Esta acción correctiva es necesaria para abordar las prácticas abusivas que han generado descontento público y han comprometido la confianza en las instituciones de seguridad pública de la región.

Acusaciones de acoso y saqueo de pertenencias

Las autoridades policiales enfrentan acusaciones recurrentes de acoso y prepotencia dirigidas por la ciudadanía. En distintos hechos denunciados, ciudadanos han señalado que presuntamente fueron despojados de dinero y pertenencias personales por elementos de seguridad, lo que intensifica la crisis de confianza.

Estas irregularidades se reportan constantemente a través de redes sociales, donde la población expone los abusos de los efectivos. La acumulación de estas quejas ha llevado a la organización de representantes comunitarios para presentar una demanda unificada que busca restablecer el orden y la legalidad en la gestión de la fuerza pública.

Apoyo de la sociedad civil y empresarios

La queja formal fue firmada además por 200 ciudadanos más, demostrando un amplio respaldo social a la exigencia de cambios. Paralelamente, empresarios de León han solicitado a Ale Gutiérrez que deje a un lado las pugnas políticas y apoye a la ciudad para mejorar la seguridad y la economía.

Los empresarios han enfatizado la necesidad de sacar la chamba y recuperar la estabilidad regional. Este apoyo empresarial complementa la presión ciudadana, subrayando que la inseguridad afecta no solo los derechos humanos básicos, sino también el desarrollo económico y social de las comunidades afectadas por la falta de control en la actuación policial.

Consecuencias y próximos pasos institucionales

La solicitud de intervención de Libia García apunta a una auditoría externa y al reestructuramiento operativo de la corporación. Se espera que las autoridades respondan a estas demandas mediante mecanismos de rendición de cuentas y la implementación de protocolos estrictos para prevenir futuros incidentes letales o de robo por parte de los agentes.

La situación actual en San Felipe requiere una respuesta firme para proteger los derechos ciudadanos y garantizar la seguridad pública. La presión combinada de delegados ejidales, vecinos y líderes empresariales mantendrá el foco de atención en la necesidad de transformar la estructura de seguridad vigente para restaurar la paz social.