Denver Nuggets y Indiana Pacers protagonizarán el NBA Mexico City Game 2026 en coincidencia con Día de Muertos

La NBA anuncia que los Denver Nuggets y los Indiana Pacers se enfrentarán en la Arena CDMX el 7 de noviembre de 2026. El partido número 35 de la liga en México coincidirá con las celebraciones del Día de Muertos, ofreciendo activaciones temáticas y una experiencia única para los aficionados.

La National Basketball Association ( NBA ) ha confirmado que la Ciudad de México será nuevamente el escenario de un emocionante partido de temporada regular en 2026. El sábado 7 de noviembre, la Arena CDMX vibrará con la presencia de los Denver Nuggets y los Indiana Pacers , quienes se enfrentarán en un duelo que promete cautivar a los aficionados. Este evento marca la trigésimo quinta ocasión en que la liga visita México desde 1992, consolidando la fuerte conexión entre la NBA y el país.

Lo que hace aún más especial esta edición es que coincidirá, por tercer año consecutivo, con las celebraciones del Día de Muertos. La NBA planea integrar de manera significativa esta tradición mexicana en la experiencia del partido. Los asistentes podrán esperar una cancha de básquetbol con un diseño temático alusivo al Día de Muertos, así como diversas activaciones interactivas diseñadas para honrar y celebrar esta festividad cultural única. Esta fusión de deporte de élite y tradición promete crear una atmósfera inolvidable tanto para los espectadores locales como para los turistas. Los Denver Nuggets, flamantes campeones de la NBA en 2023, llegan a la capital mexicana con un plantel de estrellas. Liderados por el tres veces Jugador Más Valioso de la NBA, Nikola Jokić, la escuadra también cuenta con el All-Star Jamal Murray y el talentoso Aaron Gordon. Este será el segundo encuentro de los Nuggets en México, y su presencia seguramente atraerá a una gran cantidad de seguidores. Por su parte, los Indiana Pacers harán su debut en la Ciudad de México. El equipo, que se alzó como campeón de la Conferencia Este, presentará a sus propias figuras destacadas. Entre ellos se encuentra el dos veces All-Star Tyrese Haliburton, el campeón de la NBA en 2019 y cuatro veces All-Star Pascal Siakam, además del integrante del Segundo Equipo Defensivo de la NBA 2025 Ivica Zubac. La inclusión de los Pacers añade un componente de novedad y expectativa al evento. La preventa de boletos para los aficionados que deseen asegurar su lugar en este evento de talla mundial comenzará pronto. Aquellos interesados podrán registrarse en el portal NBAMexicoCityGame.mx para recibir información sobre la venta de entradas y acceder a una preventa exclusiva los días miércoles 27 y jueves 28 de mayo. Para los tarjetahabientes de Banco Azteca, habrá una oportunidad adicional de compra los días lunes 25 y martes 26 de mayo. La venta general al público se abrirá el viernes 29 de mayo. Además de la venta de boletos regular, NBA Experiences ofrece paquetes especiales que incluyen acceso premium, experiencias VIP y hospitalidad, brindando a los aficionados la oportunidad de vivir el evento desde una perspectiva privilegiada. Estos paquetes están disponibles en nbaexperiences.com/nba-mexico-city-game-2026. Raúl Zárraga, Vicepresidente Senior y Jefe de Operaciones de la NBA Latinoamérica, expresó su entusiasmo: “El NBA Mexico City Game continúa brindando a los aficionados en México una conexión en primera fila con la liga, sus equipos y sus jugadores. Ser sede del partido número 35 en el país refleja la profundidad de la relación de la NBA con México y el papel que este evento desempeña al acercar el juego global a los aficionados a nivel local, en toda América Latina y en el mundo”. Zárraga destacó la importancia de este evento para fortalecer el vínculo entre la NBA y sus seguidores en la región. Este año, la Ciudad de México se posiciona como epicentro de eventos deportivos de clase mundial. Además del esperado partido de la NBA, la capital mexicana recibirá el regreso de la NFL con los San Francisco 49ers como equipo local, y albergará el Gran Premio de México de Fórmula 1, donde la expectativa de ver a Sergio Pérez en el podio será un punto culminante. La agenda deportiva de la CDMX para este año se perfila como una de las más destacadas en su historia, atrayendo a fanáticos de diversas disciplinas. La elección de los Nuggets y los Pacers no es casual. Ambos equipos poseen un creciente número de seguidores en México, y se anticipa que superen la expectación generada por los Dallas Mavericks y los Detroit Pistons, protagonistas del NBA Mexico Game del año pasado. La presencia de estrellas como Nikola Jokić y Tyrese Haliburton eleva el atractivo del encuentro, prometiendo un espectáculo deportivo de alto nivel que resonará en toda América Latina. La NBA reafirma así su compromiso con el mercado mexicano, ofreciendo experiencias deportivas memorables que celebran tanto el talento atlético como la rica cultura del país





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