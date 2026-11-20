Gérard Depardieu y Michel Houellebecq son investigados en París por una denuncia de presunta violación grupal durante el rodaje de Thalasso en 2018, según reveló Mediapart.

Las autoridades judiciales en París han abierto una investigación formal contra los actores y escritores Gérard Depardieu y Michel Houellebecq. Esta medida sigue a una denuncia presentada en mayo de 2025 por una actriz que alega haber sufrido una violación grupal y agresiones sexuales.

El caso fue divulgado inicialmente por el medio de investigación francés Mediapart. El reporte incluyó elementos de la denuncia que posteriormente fueron confirmados por fuentes consultadas por la agencia AFP. La policía judicial de París está encargada de gestionar los detalles del procedimiento legal en curso.

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Detalles del incidente en Cabourg

Los hechos denunciados se remontan específicamente al 11 de diciembre de 2018. La actriz asegura que la agresión ocurrió durante el rodaje de la película Thalasso. Este filme fue dirigido por Guillaume Nicloux y contó con la participación de Depardieu y Houellebecq, quienes interpretan versiones ficticias de sí mismos en la cinta.

La denuncia señala que el incidente tuvo lugar en el centro de talasoterapia Thalazur. Este establecimiento se encuentra ubicado en la localidad de Cabourg, en la región de Normandía, al norte de Francia. El centro era el escenario utilizado para las escenas del rodaje en aquella fecha.

La denuncia de la actriz Alexandra

La identidad de la denunciante se mantiene protegida y se le conoce bajo el nombre ficticio de Alexandra. Según la información publicada, esta mujer es una actriz y bailarina de origen eslavo. Tenía 32 años de edad en el momento en que ocurrieron los presuntos hechos agresivos.

La mujer sostiene que fue agredida sexualmente mientras participaba en el rodaje de una escena específica. La acusación detalla que Gérard Depardieu la penetró con los dedos sin su consentimiento. Se alega que Michel Houellebecq presuntamente inmovilizaba a la víctima durante el acto para facilitar la agresión.

Respuestas legales y contexto

La actriz afirma que intentó apartar al actor en dos ocasiones diferentes durante el incidente. No obstante, sostiene que Gérard Depardieu habría continuado con la agresión a pesar de sus intentos de resistencia. Estas acusaciones forman parte de la denuncia que investigan las autoridades francesas.

Es fundamental aclarar que estas afirmaciones no constituyen hechos judicialmente acreditados hasta que se resuelva el caso. La abogada de la denunciante, Carine Durrieu Diebolt, declinó hacer comentarios al ser contactada por la prensa. Por su parte, los abogados de Depardieu, Delphine Meillet y David-Olivier Kaminski, no respondieron a las solicitudes de la agencia.

Impacto en las carreras de los implicados

Hasta el momento, la información difundida no precisa si las autoridades han presentado cargos formales contra los señalados. Gérard Depardieu es reconocido como uno de los actores más destacados del cine francés. Su trayectoria abarca más de 200 producciones cinematográficas y televisivas a lo largo de su carrera profesional.

El nombre de Gérard Depardieu ha ocupado un lugar destacado en el debate público sobre las denuncias de violencia sexual. Este debate se enmarca en el contexto del movimiento #MeToo dentro de la industria cinematográfica francesa. La situación ha generado un escrutinio significativo sobre su figura pública.

Mientras tanto, Michel Houellebecq se mantiene como uno de los escritores franceses de mayor proyección internacional. Logró notoriedad mundial a finales de la década de 1990 con la publicación de la novela Las partículas elementales. Su carrera literaria sigue siendo un referente en la cultura francesa contemporánea.

Próximos pasos en la investigación

Ambos personajes participaron en Thalasso, el filme cuyo rodaje es el escenario de los hechos investigados. La investigación continúa bajo la responsabilidad exclusiva de las autoridades francesas competentes. El proceso legal avanzará según los procedimientos establecidos por el sistema judicial.

Actualmente, la información disponible no permite establecer responsabilidades penales definitivas. La presunción de inocencia protege a los acusados hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal. El caso sigue siendo un tema de interés mediático en Francia.