Departamento de Justicia de EU aprueba compra de Warner Bros Discovery por Paramount sin condiciones

El Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobó la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Global, valorada en 111 mil millones de dólares, al considerar que no amenaza la competencia. La decisión se tomó sin exigir desinversiones o concesiones, aunque enfrenta oposición de creadores de Hollywood y una investigación estatal en California.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha otorgado su aprobación a la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Global, una transacción valorada en aproximadamente 111 mil millones de dólares.

Según informes de medios como Politico, que cita fuentes anónimas, la agencia federal determinó que esta adquisición no constituye una amenaza para la competencia en el mercado. La decisión se emitió sin exigir a Paramount condiciones estrictas como desinversiones de activos, medidas de comportamiento o concesiones específicas. Esta aprobación allana significativamente el camino para que Paramount se haga con los activos de Warner Bros.

Discovery, un gigante del entretenimiento que incluye estudio cinematográfico, canales de televisión por cable y la plataforma de streaming Max. Paramount ya había expresado públicamente su gratitud a las agencias regulatorias que han completado sus revisiones y otorgado su visto bueno hasta ahora, en un comunicado difundido por la revista Variety. Aunque la luz verde del Departamento de Justicia es un paso crucial, el proceso de fusión aún enfrenta escrutinio de otros reguladores y posibles desafíos legales.

Al menos seis fiscalías estatales, incluyendo las de California y Nueva York, estuvieron presentes en una reunión hace unas tres semanas entre el director ejecutivo de Paramount, Brian Robbins, y funcionarios de la División de Competencia del Departamento de Justicia. En esa reunión, los funcionarios hicieron preguntas detalladas sobre la operación y sus posibles efectos en la competencia hasta quedar satisfechos. Los accionistas de Warner Bros.

Discovery ya habían aprobado la venta a finales de abril, después de una oferta que puso fin a una larga puja por su control, especialmente en el ámbito del streaming. Paramount ha manifestado que espera cerrar la compra en el tercer trimestre de 2026, una vez que se obtengan todas las aprobaciones regulatorias necesarias.

Sin embargo, la operación enfrenta una campaña de oposición por parte de miles de creadores y trabajadores de la industria de Hollywood, quienes argumentan que la absorción de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount podría perjudicar la competencia creativa, reducir la diversidad de contenido y consolidar demasiado poder en un solo estudio, lo que eventualmente podría perjudicar a los consumidores y a la industria en general.

A pesar de la aprobación federal, el fiscal general de California, Rob Bonta, mantiene abierta una investigación activa sobre la transacción y no descarta la posibilidad de emprender una demanda para bloquearla. Esta postura refleja la preocupación de algunos reguladores estatales por el impacto antitrust de la fusión. La decisión del Departamento de Justicia se produce en un contexto político más amplio en Estados Unidos, donde las amenazas de renegociar acuerdos internacionales como el T-MEC han generado incertidumbre.

La aprobación sin condiciones sugiere una postura regulatoria más laxa hacia las fusiones grandes en el sector del entretenimiento, lo que podría establecer un precedente para futuras consolidaciones. La fusión creará uno de los conglomerados mediáticos más grandes del mundo, combinando las bibliotecas de contenido, los estudios de producción y las plataformas de streaming de ambas compañías. Paramount+ y Max podrían eventualmente integrarse en una oferta combinada, fortaleciendo la posición competitiva contra líderes como Netflix y Disney+.

Los defensores de la fusión argumentan que es necesaria para competir en el mercado global del streaming, que requiere de enormes inversiones en contenido y tecnología. Por otro lado, los críticos temen que una mayor concentración reduzca la innovación, limite las opciones para los creadores y conduzca a precios más altos para los suscriptores. La aprobación federal es un triunfo para Paramount y sus accionistas, pero la batalla legal y regulatoria aún no ha terminado.

La investigación del fiscal de California y la posibilidad de una demanda estatal representan obstáculos significativos que podrían retrasar o incluso impedir el cierre definitivo de la transacción. Mientras tanto, la industria de Hollywood observa con atención el desarrollo de esta fusión histórica, que redefine el panorama del entretenimiento a nivel mundial. La operación también ha generado debate sobre el futuro de los empleos, la sindicalización y las condiciones laborales en una industria en transformación digital.

La integración de dos grandes estudios con miles de empleados plantea interrogantes sobre posibles recortes y reestructuraciones. En resumen, la aprobación del Departamento de Justicia es un hito importante, pero el camino hacia la consolidación final de Paramount y Warner Bros. Discovery aún está lleno de incertidumbres legales, regulatorias y políticas





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