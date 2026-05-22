Deportación de Mauro Rivera de la Cruz, dirigente transportista en Cuautla y operador de Ruta 12, relacionado con presuntas redes de extorsión en la región oriente de Morelos.

Mauro Rivera de la Cruz, dirigente del transporte en Cuautla y operador de la Ruta 12, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante un operativo federal relacionado con el llamado ‘Operativo Enjambre’.

Mauro Rivera de la Cruz, dirigente del transporte en Cuautla y operador de la Ruta 12 , fue ubicado dentro de investigaciones por presuntas redes de extorsión en la región oriente de Morelos.

Mauro Rivera de la Cruz, dirigente transportista de Cuautla y operador de la Ruta 12, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) durante un operativo federal relacionado con el llamado ‘Operativo Enjambre’, tras salir huyendo de Morelos. El aseguramiento ocurrió en instalaciones del AICM como parte de un despliegue coordinado que, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, se formalizó a las 10:05:33 horas de este 22 de mayo de 2026 (zona centro), y forma parte de las acciones del denominado ‘Operativo Enjambre’, mediante el cual fuerzas federales han ejecutado diversas detenciones en la región oriente de Morelos.

En ese momento quedó bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con estatus de ‘en traslado’





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